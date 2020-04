Sniper Elite: Brettspiel-Adaption verschiebt sich wegen Corona-Krise

In light of recent global events, we’ve taken the difficult decision to delay the Kickstarter for @SniperElite The Board Game until later in the year.



Read our full letter to the community for more https://t.co/qFkP7vWmEs pic.twitter.com/tCMA1JHpRy



— Rebellion Unplugged (@Reb_Unplugged) April 2, 2020

Rebellion kann die Kickstarter-Kampagner für die Brettspiel-Adaption seiner Scharfschützen-Action Sniper Elite nicht wie geplant starten. Schuld an der Misere ist die grassierende Corona-Pandemie, wie das Studio via Twitter einräumt. Stattdessen plant man jetzt, die Kampagne zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr auf Kickstarter zu bringen.In einem detaillierten Update zur Lage führt das Team laut DualShockers an, dass es in dieser Krisenzeit mit drohender Arbeitslosigkeit und potenziellen Unternehmens-Insolvenzen unwahrscheinlich ist, dass Leute bei den aktuellen Unsicherheiten Geld in Kickstarter-Projekte investieren, zumal Rebellion auch erst jetzt in den Markt der Brettspiele einsteigen will und sich in dieser Branche daher noch keine große Reputation aufgebaut hat.Letztes aktuelles Video: Wii-Trailer