Deutscher Entwicklerpreis: 2019: Die Nominierten für den "Ubisoft Newcomer Award" - 4Players.de

Horizon Beyond vom Team Academic Quarter von der Hochschule Darmstadt

Lit vom Team Bob or Bob Studios von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Wild Woods vom Team octofox von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Heute wurden die Nominierten für den "Ubisoft Newcomer Award 2019" bekanntgegeben. Der Nachwuchs-Preis wird beim Deutschen Entwicklerpreis am 11. Dezember 2019 in Köln verliehen. Ubisoft ist zum siebten Mal Sponsor des Newcomer Awards, der in den zwei Kategorien verliehen wird.In der Studierenden-Kategorie konnten junge Nachwuchsteams von Hochschulen ihre Projekte einreichen. Die Jury bestand aus Experten und Experteninnen aus den deutschen Ubisoft Studios in Düsseldorf, Mainz und Berlin. Die Nominierten für den Newcomer Award in der Kategorie Studierende in alphabetischer Reihenfolge sind:In der Start-Up-Kategorie konnten Studierende mit Gründungsabsichten oder Alumni, die in diesem Jahr ein Start-Up gegründet haben, ihr Projekt bewerten lassen. In der Jury dieser Kategorie saßen Vertreter und Vertreterinnen namhafter deutscher Entwickler, Publisher und Pressevertreter sowie von SpielFabrique und Indie Arena Booth. Die Nominierten für den Newcomer Award in der Kategorie Start-Ups in alphabetischer Reihenfolge sind:Ubisoft: "Das Gewinner-Team in der Studierenden-Kategorie wird zu einem Workshop in eines der deutschen Ubisoft-Studios eingeladen und erhält einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines der führenden Entwicklerstudios Deutschlands. Das Gewinner-Team in der Start-Up-Kategorie wird in das Acceleration-Programm des Kooperationspartners SpielFabrique aufgenommen, erhält Unterstützung und Mentoring von Ubisoft und wird das Spiel auf der gamescom 2020 am Stand der Indie Area Booth der Öffentlichkeit präsentieren.""Der Ubisoft Newcomer Award ist eine Initiative von Ubisoft Education, welche an den drei deutschen Studiostandorten alle Aktivitäten im Bildungsbereich bündelt – von Mitmach-Workshops für Schülerinnen und Schüler, um erste eigene Games zu entwickeln (Ubisoft Gaming School), über Hochschulkooperationen (u.a. Gastvorlesungen und –dozenturen, kooperative Abschlussarbeiten) und Praktika."