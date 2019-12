Deutscher Entwicklerpreis: 2019: Auszeichnungen verliehen; Anno 1800 erhält vier Preise - 4Players.de

Am Abend des 11. Dezembers 2019 wurde der Deutsche Entwicklerpreis 2019 in der Flora Köln verliehen. "Die Auszeichnung ehrt die Entwicklung der besten Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern in 16 Kategorien", heißt es. Großer Gewinner ist Anno 1800 . Das Aufbau-Strategiespiel von Ubisoft gewann vier Preise, darunter den Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel". Alle Preisträger wurden im Vorfeld von einer Experten-Jury (mehr als 100 Mitglieder) ermittelt.Anno 1800, Entwickler: Ubisoft Blue Byte GmbH, Mainz- präsentiert von game - Verband der deutschen Games-Branche e.V.YAGER Development GmbH, BerlinHeadup GmbH, DürenAnno 1800, Entwickler: Ubisoft Blue Byte GmbH, MainzAnno 1800, Entwickler: Ubisoft Blue Byte GmbH, MainzAnno 1800, Entwickler: Ubisoft Blue Byte GmbH, MainzPathway, Entwickler: Robotality UG, HamelnLonely Mountains: Downhill, Entwickler: Megagon Industries GmbH, BerlinStranded Sails, Entwickler: Lemonbomb Entertainment GmbH, Düsseldorf- Sonderpreis der Stadt KölnBLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau Entwickler: TELLUX next GmbH, MünchenSWR in Zusammenarbeit mit Pixelcloud GmbH & Co. KG, Ludwigsburg- präsentiert von Gaming-Aid e.V.Friendly Fire 4 (Youtuber-Spendenmarathon)Die Siedler, Entwickler: Ubisoft Blue Byte GmbH, DüsseldorfTibia, Entwickler: CipSoft GmbH, Regensburg- Ubisoft Blue ByteUpside Drown, Entwickler: Rivers and Wine Studios UG, Köln– Ubisoft Blue ByteWild Woods, Entwickler: Team octofox, Hamburg,Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg- Sonderpreis Film- und Medienstiftung NRWLinda Rendel (Ubisoft Blue Byte, Düsseldorf, Beyond Medusa's Gate)In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Erneut bot der Preis aber auch Raum für ambitionierte Newcomer-Projekte. So ging der 'Innovationspreis der Stadt Köln' an das kostenlose VR-Höhlenforscher- und Abenteuerspiel 'BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau'. Laudatorin des Preises war Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln. Neben den 15 angekündigten Kategorien wurde mit dem 'Förderpreis für junge Entwicklerinnen' noch eine 16. Auszeichnung vergeben. Diese konnte Linda Rendel, Producerin bei Ubisoft Düsseldorf, für den Titel 'Beyond Medusa's Gate' entgegennehmen. Überreicht wurde die Ehrung in der neuen Preiskategorie von Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW GmbH. Den Preis für das 'Beste Deutsche Spiel' vergab Nathanael Liminski, Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen."Der Deutsche Entwicklerpreis wird seit 2004 verliehen. Veranstalter ist die Aruba Events GmbH, ein Tochterunternehmen der Computec Media GmbH. Geschäftsführer Christian Müller: "Als führendes Medienhaus für Gaming- und IT-Communities in Deutschland und langjähriger Partner der Entwicklerszene ist es uns ein wichtiges Anliegen, mit dem Deutschen Entwicklerpreis herausragende Computerspiele und ihre Entwickler*innen zu ehren. Die enorme Qualität und Innovationskraft der prämierten Spiele in diesem Jahr und die große Akzeptanz des Preises in der Games-Branche beflügeln uns, den Deutschen Entwicklerpreis weiter auszubauen. Ich gratuliere allen diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern."