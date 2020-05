Assassin's Creed: Nebenaktivitäten im Hauruckverfahren, weil der Sohn des Chefs das Spiel "langweilig" fand

so my lead comes to me and he says "so, we have to add a bunch of side activities into the game. we have a plan from patrice, but I'm not going to say yes unless you are in."



Die Nebenaufgaben in Assassin's Creed (erster Teil der Reihe) wurden in nur fünf Tagen eingebaut und auch nur, weil der Sohn des Ubisoft-Chefs nach einer Probepartie angemerkt hatte, dass das Spiel langweilig sei und es zu wenig in der Spielwelt zu tun geben würde. Diesen Einblick in die Entwicklung gab der ehemalige Ubisoft-Programmierer Charles Randall via Twitter Resetera ), der mittlerweile an GTFO arbeitet.Randall führte weiter aus, dass das Spiel praktisch fertig war und eigentlich in Produktion gehen sollte. Nach dem negativen Feedback des Kindes von Yves Guillemot (Ubisoft CEO) wurde eine Notfallsitzung anberaumt und nachdem Game Director Patrice Désilets ein Konzept erarbeitet hatte, wurde Charles Randall gefragt, ob die Umsetzung in der knappen Zeit überhaupt möglich sei. Er gab seine Zustimmung, verlangte aber ein ruhiges Arbeitsumfeld und deswegen durften sie im großen Konferenzraum von Ubisoft arbeiten. Rückblickend betrachtet hätte er lieber eine Stange Geld verlangen sollen, denn sie hätten "alle Bedingungen akzeptiert", schrieb er . Nichtsdestotrotz gingen damals vier bis fünf Personen an die Arbeit und implementierten die Nebenaktivitäten im Hauruckverfahren. Eine zentrale Bedingung war, dass diese Nebenaktivitäten möglichst bugfrei sein mussten, da das Grundspiel ja fertig war. Zurückblickend weiß Randall nicht mehr viel über diese fünf Tage, aber er ist stolz darauf, dass sie die Aufgabe erfüllen konnten und im Nachhinein fast keine Bugs auftraten. Diese Leistung bezeichnete er als ein Wunder.Bugfrei war das Spiel jedoch nicht. Es gab z.B. einen Bug bei einer Templar-Killmission. Der besagte Templar war im falschen Bereich platziert und wenn man ihn von der falschen Seite attackierte, fiel er durch den Boden der Spielwelt und verschwand - ohne bestätigten Kill für den Spieler, aber die Spiellogik betrachtete den Charakter als tot, weswegen er nicht erneut spawnte und damit die maximale Gamerscore nur durch einen Neustart des Spiels möglich war. Der "Double Assassin Spawning Bug", wenn zwei Controller angeschlossen waren, ging außerdem auf seine Kappe, meinte er noch.