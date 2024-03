Das beste Assassin's Creed: Die Top 10 im Video

Wenn die versteckte Klinge ausgefahren wird und der Heuhaufen auffällig nah an einem Gebäude steht, dann ist klar: Das musssein. Seit 2007 tobt sichs erfolgreichste Franchise auf dem PC und auf Konsolen aus, versuchte den Mobile-Markt zu erobern und wagte sich auch auf die große Leinwand.Angesichts einer solchen Historie in verhältnismäßig überschaubarer Zeit stellt sich natürlich eine Frage:Auch wir haben uns intern diese gestellt, anschließend die Köpfe zusammengesteckt und eine Top 10 der unserer Meinung nach stärksten Serienteile zusammengestellt.Bevor ihr euch ins Video stürzt, dazu noch der eine oder andere Hinweis: Für unserebeziehen wir ausschließlich auf die Hauptreihe. Ableger, wie etwa die drei Serienteile vonoder, haben wir nicht näher betrachtet. Darüber hinaus ist die Wahl natürlich sehr subjektiv geprägt und basiert wenn nur lose auf den von 4players vergebenen Wertungen in der Vergangenheit.Darüber hinaus spielt nicht nur der reine Gameplay- und Story-Faktor eine Rolle, sondern auch die Frage: Wie sehr hat das jeweilige Spiel die Reihe oder möglicherweise sogar die gesamte Branche beeinflusst? Immerhin stammt der Begriffja nicht von ungefähr.Zu guter Letzt ist solch ein Ranking natürlich nicht für immer und ewig. Wer weiß, wo die Reihe in wenigen Jahren steht und, welches vielleicht sogar noch dieses Jahr erscheint. Deshalb reichen wir die Frage einfach noch weiter:Verratet es uns gerne in den Kommentaren!