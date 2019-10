Im Oktober 1999 erschien eine Konsole in Europa, die auf viele Arten einzigartig war: Dreamcast. Noch heute trauern viele Fans weltweit der von Sega konzipierten Traumkiste nach. Was war so besonders an ihr? Welche Spiele haben sie geprägt? Und warum ist sie so früh gescheitert? Darüber diskutieren Matthias, Michael, Jan und Jörg im Talk.