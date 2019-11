Video "Die besten Switch-Spiele unter 15 Euro" zu Nintendo Switch für Nintendo Switch - 4Players.de

USERNAME_2948041 hat geschrieben: ? Heute 18:21 Gibt halt schon ne Menge Mist auf der Switch in dieser Preisregion. Gibt halt schon ne Menge Mist auf der Switch in dieser Preisregion.

''My memory of us'' derzeit sogar reduziert auf nicht mal 2?!Es fehlt vor allem an entscheidenden Komfort-Funktionen im eShop, die einem helfen würden, wenigstens etwas Übersicht zu behalten. Kein Bewertungssystem, der einem beim Filtern etwas helfen würde, und eine Wunschliste, der jegliche Sortierfunktionen fehlen. Ich prüfe regelmäßig die Releases und setze potenziell Interessantes auf die Wunschliste, aber muss jedes verdammte mal die komplette Liste durchscrollen, wenn ich mal schauen will, ob zB im Angebot ist.Der PSN-Store in anderen Punkten auch nicht besser, hier ist beim Zugriff über Konsole überhaupt keine Merkliste vorhanden und die Suchfunktion... Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.Ich frage mich ernsthaft, welche Sadisten die Konsolen-Shops konzipieren und, vor allem, wer dann noch mit im Raum sitzt und sagt: ''Perfekt! Das ist die bestmögliche Lösung und GENAU das, was wir wollen!''Boah, sorry, aber das Thema ist meine Nemesis...