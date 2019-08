Video "Trailer" zu Need for Speed Heat - 4Players.de

Need for Speed Heat: Trailer

Electronic Arts hat Need for Speed Heat für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Rennspiel von Ghost Games erscheint am 8. November 2019. Es soll "ausdrucksstarkes Tuning, eine authentische urbane Autokultur, Verfolgungsjagden mit der Polizei und eine spannende Story" bieten.