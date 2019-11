Video "Teaser-Trailer" zu Earthbreakers für PC - 4Players.de

Ghost Recon Breakpoint



Raid 1 - Projekt Titan

Ubisoft hat am 28. November 2019 mit Projekt Titan den ersten Raid in Ghost Recon Breakpoint auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet. Auf Google Stadia soll der Startschuss noch vor Jahresende erfolgen.

29.11.2019

