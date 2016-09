Es ist vorbei. Das holländische Indie-Studio Two Tribes, das u.a. für Toki Tori, Swords & Soldiers oder Rush verantwortlich zeichnet, hört nach 15 Jahren mit der Spiele-Entwicklung auf. Doch zum Abschluss gibt das Team noch einmal Vollgas – und legt dann noch den Explosions-Turbo ein. Ob Rive mit seiner Mischung aus Dualstick- und Plattform-Action ein würdiges Erbe hinterlässt, verraten wir im Test.

Roughshot und DLL im Dialog. Mit diesen meist witzigen Sequenzen wird die überbordende Ballerei aufgelockert.

In einem Abschnitt wird sogar auf die 360-Schussrichtung verzichtet, so dass Rive zu ganz klassicher Arcade-Action wird.

Die Bosskämpfe fordern bis zum letzten Knopfdruck.

Die Entwickler von Two Tribes scheinen Fans klassischer Action-Spiele zu sein. Von Anspielungen auf Prügelspiele bis hin zu klassischen Arena-Kämpfen à la Robotron 2084 finden sich in Rive zahlreiche Verbeugungen vor den Klassikern der Videospielhistorie. Und die Liebe zur Oldschool-Action findet zeigt sich auch in der mechanischen Kombination: Mit der Paarung aus Twinstick-Ballern und Plattform-Hüpfen werden zwei klassische Elemente elegant miteinander verwoben. Man kann sich das in etwa als Mischung aus Probotector bzw. der frühen Metroids auf der einen und Geometry Wars bzw. Blue Rider auf der anderen Seite vorstellen. Dazu gesellen sich immer wieder witzige Dialoge zwischen Roughshot, dem Piloten des so genannten Spider-Tanks, und dem seinen Schrottfrachter verteidigenden Roboter DLL (kurz für Daryl Lloyd-Lancaster), die man jedoch häufig auch beenden kann, indem man DLL einfach abschießt.