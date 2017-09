Mit Bluthochdruck auf Speed

“Blackout” ist klar, aber “Redout”? Die Begriffe beziehen sich auf zwei Seiten ein und desselben Phänomens: das Einwirken der Fliehkraft in der Luftfahrt. Wünschenswert ist dabei weder das eine noch das andere – es sei denn, man rast mit fast tausend Sachen durch die Zukunft. Dort passt es nämlich ganz hervorragend, wenn man inzwischen nicht nur am PC, sondern auch vor PlayStation 4 und Xbox One am Steuerknüppel sitzt. Was das für den Blutdruck bedeutet, lest ihr in unserem Test der seit kurzem erhältlichen Konsolenversionen.