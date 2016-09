Erkunden, Expandieren, Ausbeuten und Auslöschen: Die so genannten 4X-Titel oder auch Globalstrategiespiele befinden sich neben dem Dauerbrenner Civilization wieder auf dem Vormarsch. Vor allem im Weltraum-Bereich geht es mit Star Ruler 2, Stellaris und Endless Space sowie dem anstehenden Nachfolger hoch her und auch die "Neuinterpretation" eines Genre-Urvaters hat jüngst die Early-Access-Phase hinter sich gelassen. Schaffen die NGD Studios und WG Labs (Wargaming) mit Master of Orion den Sprung in eine spielenswerte Zukunft?

Welche Rasse soll es sein: Vielleicht die furchtlosen, militanten und stolzen Mrrshan?

Die Sternensysteme sind mit Sprungpunkten und linearen Routen verbunden.

Auf den ersten Blick orientiert sich Master of Orion stark am Klassiker. Zunächst entscheidet man sich für eine der zehn oder elf (je nach Edition) vorgefertigten Rassen, die sich bemüht vielfältig geben und einige Sci-Fi-Klischees bedienen. So gibt es unfreundliche, aber forschungsliebende Psilonen, verschlagene Hybriden aus Verstand und Maschine (Meklar), stolze Vogelwesen (Alkari), behäbige Steinkreaturen (Silikoiden), charismatische Menschen und brutale sowie schwer zu verstehende Reptilien (Sakkra). Doch trotz des Aussehens und etwaiger Unterschiede beim Heimatplaneten, den Starttechnologien oder bei bestimmten Boni (Nahrungsproduktion, Bodenangriff, Sicherheit, Bevölkerungswachstum) unterscheidet sich die Spielweise der Rassen kaum voneinander. Der Anfang mag sich leicht verschieden gestalten, aber nach Hunderten von Runden, was schneller als gedacht geht, lösen sich die fraktionsspezifischen Differenzen auf.Und wenn der Computergegner die Kontrolle über diese Rassen übernimmt, fehlt weitgehend das typische Verhalten, das im Eingangstext auf der Auswahlseite der Fraktionen versprochen wird. Angeblich aggressive Völker verhielten sich bei den Testpartien meistens so wie alle anderen Rassen. In einer längeren Partie hatte ich die meisten diplomatischen Kontakte mit der Spezies, mit der die Kommunikation am schwersten sein sollte (Sakkra), während die Forscher (Psilonen) die schlechteste Fraktion bei der Erforschung von Technologien waren und mich die "ehrenhaften" Alkari einfach und grundlos angegriffen hatten, weil sie wohl ihre militärische Stärke demonstrieren wollten - seltsame Zufälle gibt es. Mir wäre es jedenfalls lieber, wenn sich die Fraktionen stärker unterscheiden würden und sich dies in der Spielmechanik und im Auftreten als Computergegner widerspiegeln würde.Nach der Auswahl oder der Erstellung einer eigenen Rasse beginnt die rundenweise Eroberung der Sterne vom eigenen Sonnensystem aus. Man gibt das erste Bauprojekt auf der Heimatwelt in Auftrag, kämpft sich durch den Technologiebaum und schickt die ersten Raumschiffe auf Erkundungstour. Alle Sternensysteme sind durch Sprungpunkte und lineare Routen verbunden. Es gibt kein freies Erkunden und ebenfalls keine Treibstoffbegrenzung bei den Raumschiffen.Dann beginnt der spaßigste Teil von Master of Orion, und zwar die Erkundung der Galaxie. Ich fliege mit Spähern und Raumschiff von Sternensystem zu Sternensystem, scanne jeden Planeten, um die Eigenarten des Himmelskörpers zu bestimmen, hüte mich vor Weltraummonstern und überlege, welche Planeten kolonisiert werden sollen und welche nicht - und welche Systeme sich besonders gut verteidigen lassen oder welche Systeme strategisch wichtig werden könnten. Mit zunehmender Spielzeit und vor allem der Erforschung des Scanners, der automatisch alle Planeten aufdeckt, geht der Erforschungsreiz verloren - spätestens wenn man Orion entdeckt hat.