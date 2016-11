World of Final Fantasy

Käufer der digitalen Day-One-Edition können zusätzlich noch die japanischen Stimmen herunterladen.

Auch in der physischen Day One enthalten.Was die Grafik angeht:Vielleicht bin ich von anderen JRPGs zu wenig gewöhnt, vielleicht seid ihr zu verwöhnt, aber für ein JRPG find ich die Grafik eigentlich recht gut. Wenn ich dann wieder so zu den Tales-Teilen blicke...So, wie gestern angekündigt, was mich stört:Lann und sein ständiges Duuuuude. Das passt nicht. Gut, es ist auch nicht glaubwürdig, dass er Fünfzehn ist und in einem Coffeeshop arbeitet, aber das bekomme ich wenigstens nicht ständig vorgesetzt.Ähnliches Problem: Die deutschen Untertitel. Man ging hier wohl die gleiche Schiene wie noch bei FF X, denn die Untertitel haben teils ne völlig andere Bedeutung als der englische Text. Vor allem wenn ne Witzelei kommt. Kann sein, dass mich zwei verschiedene Texte gleichzeitig verwirrt haben, aber ich bin mir sicher, dass die Untertitel ab und an keinen Sinn ergeben haben.Und wenn wir schon bei den Untertiteln sind: IMO relativ lieblos, bzw. liebloser, als ich von Dragon Quest und Co gewohnt bin. Während das englische Skript durchaus Wortspiele beinhaltet, wird in den Untertiteln gefühlt alles unter den Teppich gekehrt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die abweichenden deutschen Witzeleien tatsächlich eher müßig mäßig als lustig empfinde.Glücklicherweise hab ich am Gameplay weniger auszusetzen :D