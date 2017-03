NieR: Automata

In einem Interview mit dem Official Xbox Magazine (via GamesRadar+) erklärte Produzent Michael Gamble, dass er Mass Effect: Andromeda definitiv nicht als Open-World-Titel bezeichnen würde. Stattdessen würden er und sein Team den Ausdruck "erkundsungsbasiertes Spiel" bevorzugen. So soll es neben der erzählerischen Seite und "all den anderen großartigen Dingen", die man von einem Mass Effect erwarte, auch eine Erkundungsebene geben, die manchmal, aber nicht immer in offenem Gelände stattfände. Man solle zwar auf einigen Planeten per Nomad herumdüsen können, aber nicht wie in einem traditionellen Sandbox-Titel, so Gamble.