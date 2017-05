Was für ein erster Arbeitstag in naher Zukunft: Gerade sitzt Warren noch im Rollstuhl, dann wird ihm von seinem Arbeitgeber CREO auf brutale Art ein Exoskelett angeschraubt - immerhin kann er jetzt gehen und verfügt über ganz neue Kräfte. Aber als wäre das nicht genug Aufregung zur Begrüßung, wird die Firma noch von einer Katastrophe heimgesucht. Was ist da passiert? Menschen und Maschinen spielen jedenfalls verrückt, während Warren im labyrinthischen Gelände nach der Ursache sucht. Wie uns das Action-Rollenspiel The Surge gefällt, klärt der Test.



Noch ahnt der Exo-Techniker Warren nicht, was ihn bei seinem neuen Arbeitgeber erwartet.

Warum macht Deck 13 kein Lords of the Fallen 2?



Weil die Frankfurter von Focus Home Interactive die Möglichkeit für ein komplett neues Spiel bekamen. Zwar hat man die Rechte am Fantasy-Abenteuer an CI Games verkauft, aber das technische Fundament der Entwicklung lag bekanntlich beim deutschen Studio. Da verwundert es nicht, dass man in "The Surge" einer Art Nachfolger im Geiste begegnet, der gnadenlose Kämpfe in der Zukunft inszeniert.

Eigentlich wollte er bei der Firma CREO arbeiten, aber jetzt muss er sich durch die Reste der Anlage kämpfen, in der Maschinen und Menschen verrückt spielen.

Kämpft hier ein Mann oder eine Maschine? Erst scheppert es ein wenig, dann kracht es gewaltig und irgendwann fliegen die blutigen Metallfetzen in Zeitlupe vor der Kamera - angesichts der stählernen Wucht und der brachialen Szenen fühlt man sich an eine Mischung aus Transformers und Mortal Kombat erinnert. Die angenehm dynamischen und herrlich animierten Kämpfe sind das große Highlight von The Surge . Aber nicht in erster Linie aufgrund des Hauens und Stechens oder der wuchtig choreografierten Finisher, bei denen die Köpfe fliegen.Zumal man viele taktische Optionen hat: Will man seinen Gegner möglichst schnell erledigen? Dann sollte man die offenen Stellen angreifen, vor allem den Kopf. Will man spezielle Beute machen? Dann sollte man sich überlegen, ob man etwa einen Helm, eine Rüstung oder etwas für Füße oder Arme benötigt und genau dieses Teil öfter angreifen, um damit die Chance zu erhöhen, dass es nach dem Sieg liegen bleibt. Ich bekomme nur dann eine Garantie auf die Beute, wenn ich es auch zu hundert Prozent treffe. Lande ich also noch zwei, drei Hiebe woanders, sinkt die Wahrscheinlichkeit. Die physikalisch authentisch wirkende Schwung- und Kollisionsabfrage sorgt dafür, dass man sehr konzentriert agiert, denn manchmal wird man vom Rückschwung des Feindes noch getroffen.Schön ist auch, wie variabel man je nach Waffe loslegen kann: Es gibt fünf Typen wie einhändig, zweihändig und doppelt geführte Klingen oder Hämmer, dazu Stäbe mit unterschiedlichen Bewegungsmustern sowie Schadenstypen wie z.B. spitz oder stumpf. So kann es hilfreich sein, die Waffe für einen Gegner mit entsprechender Panzerung zu wechseln. Im Gegensatz zur Soulsreihe skalieren die Waffenwerte übrigens nicht mit klassischen Charakterwerten wie Stärke oder Geschicklichkeit, die es hier gar nicht gibt, sondern steigen nach Gebrauch in Stufen auf - wer sich auf einen Typ spezialisieren will, sollte ihn also benutzen.All diese zusätzlichen Aktionen, wie z.B. auch die wichtigen Heilinjektionen, kosten allerdings Energie - es gibt keine separaten Pillen oder Medipacks. Und die wird nur aufgebaut, indem man den Gegner trifft. Energiegewinn durch Treffer? Das erinnert an Bloodborne und ähnlich offensiv kann man The Surge auch spielen. Nur sollte man genau wissen, in welchen Konflikt man mit Hurra reingrätscht, denn man stirbt selbst schneller als einem lieb ist - nicht nur gegen zwei oder drei Feinde, sondern auch im Duell werden all zu gierige Beutesammler schnell an ihre Grenzen kommen. Zwar vermisse ich mehr aktive Konter bei den humanoiden Feinden, aber auch so sind sie immer eine Gefahr und es kommen aggressive Gegnertypen wie die dreibeinigen Skorpione hinzu, die mit einem Stich töten. Daher sollte man ihre Bewegungs- und Schlagmanöver erstmal studieren, sie aus der Ferne taxieren, bevor man zu nah ran geht.