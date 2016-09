Mit A.O.T. Wings of Freedom entführen Omega Force und Koei Tecmo in die blutige Manga- und Anime-Welt von Attack on Titan, wo hinter riesigen Mauern lebende Menschen einen erbitterten Kampf gegen gefräßige Titanen führen. Wir haben uns an die Front begeben und den Menschen fressenden Riesen im Test auf den Zahn gefühlt.

In der Welt von Attack on Titan leben die Menschen hinter riesigen Schutzwällen.

Im Trainingslager übt man den akrobatischen Luftkampf mit der gasbetriebenen 3D-Manöver-Ausrüstung noch an wehrlosen Holzattrappen.

Inhaltlich deckt Wings of Freedom die wichtigsten Ereignisse der 25 Episoden langen ersten Staffel der Anime-Serie zum japanischen Manga Attack on Titan ab. So erlebt man in über 20 Einsätzen Schlüsselszenen und -kämpfe, die vom Abschluss des Trainingslagers bis hin zur Stellung des weiblichen Titanen an der Sina-Mauer reichen.Als Protagonist Eren Jäger lernt man vor allem den an vorderster Front agierenden Aufklärungstrupp und dessen Mitglieder kennen. Im Lauf der im Cel-Shading-Look inszenierten Geschichte schlüpft man aber auch immer wieder in die Rollen anderer Soldaten wie Erens Kameraden aus Kindheitstagen Mikasa Ackermann und Armin Arlert oder Spezialeinsatzführer Levi, die alle über individuelle Stärken und Talente verfügen. Insgesamt sind mit Eren, Mikasa, Armin, Levi, Jean, Connie, Sasha, Christa, Hanji und Erwin zehn spielbare Charaktere am Start.Eine Besonderheit, die sämtliche Soldaten teilen, ist der Einsatz so genannter 3D-Manöver-Ausrüstung. Die besteht im Wesentlichen aus einer an der Hüfte getragenen, gasbetriebenen Apparatur zum Abfeuern und Einziehen von Stahldrähten, deren Ankerenden sich in Umgebungsobjekte und Gegner rammen lassen.Treffer an Knie und Ellenbogen führen oft sogar zum Verlust der angrenzenden Gliedmaßen. Die können sich mit der Zeit zwar wieder regenerieren, berauben den Gegner aber zumindest vorübergehend wichtiger Bewegungs- und Angriffsmöglichkeiten. Zudem lassen sich so auch immer wieder begehrte Materialien für das Entwickeln neuer Ausrüstung ergattern. Den Garaus machen kann man ihnen aber nur, wenn man ihren Nackenmuskel durchtrennt. Die Folgen sind nicht nur fatal, sondern in der Regel auch sehr blutig, was sich aber wie auch der Schwierigkeitsgrad in den Optionen ändern lässt.