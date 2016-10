VR-Headsets und die darunter entstehende Immersion scheinen wie geschaffen für Horror. Man ist allein. Man ist im Dunkeln. Man ist mittendrin. Mit Until Dawn: Rush of Blood bringt Supermassive Games eine Variante des letztjährigen Gänsehaut-Spektakels auf Sonys VR-Plattform. Allerdings etwas anders als erwartet. Denn statt filmreifem Splatterhorror kombiniert man hier eine Geisterbahnfahrt mit dem eigentlich längst vom Aussterben bedrohten Lightgun-Shooter. Im Test klären wir, ob die Verbindung aufgeht.

Rush of Blood zeichnet sich durch verstörende Kulissen und ein gelungenes Spiel von Licht und Schatten aus.

Die VR-Variante von Until Dawn ist mal Achterbahn, mal Geisterbahn und immer Lightgun-Shooter.

Immer wieder muss mit plötzlichen Schreckmomenten gerechnet werden. Und hinter der VR-Brille gibt es kein Entkommen...

Schon das Intro, in dem man im Schneckentempo in einem Wagen auf Schienen durch ein düsteres Gemäuer kutschiert wird, macht klar, auf was Rush of Blood setzt: Düstere Atmosphäre, eine dichte sowie verstörende Akustik und Schreckmomente, die man neudeutsch so gerne als "Jumpscares" bezeichnet. Und im Wesentlichen hält der VR-Ableger von Until Dawn bis zum Ende der insgesamt sieben Kapitel dauernden Reise an diesen Elementen fest, reichert diese aber noch durch ein flaues Magengefühl induzierende Achterbahnfahrten an. Hier und da wird zwar an der Intensitätsschraube gedreht, so dass das Tempo der einzelnen Elemente stets variiert und man immer wieder überrascht wird. Doch Supermassive Games setzt hier nur selten auf subtilen Horror wie im "Hauptspiel", sondern eher auf ein paar Monster, die einem gezielt ins Gesicht springen. Und natürlich auf haufenweise Futter für die zwei Knarren, die man auf seiner Geister- bzw. Achterbahntour gegen die auf einen zustürmenden oder mit Säure oder Feuer bewerfenden Gegner einsetzt.Unterstützt von der gut reagierenden Steuerung und eingebunden in eine Kulisse, bei der beinahe aus fast jeder Richtung Feinde auf einen zustürzen können, kommt schnell eine angenehme Hektik auf, die weit über das hinausgeht, was man bei "klassischen" Lightgun-Ballereien wie Time Crisis oder House of the Dead erleben kann. Man schaut sich panisch um, weil Geräusche suggerieren, dass die nächste Welle von rechts kommt, nur um dann festzustellen, dass sich zwei Killerclowns von links angeschlichen haben. Besonders fies sind auch die Spinnen im fünften Abschnitt, die von den Decken hängen können, urplötzlich neue Wege durch Dachluken usw. finden oder deren Miniversionen im Dutzend auf den Wagen zu krabbeln – für jemanden mit Spinnenphobie ist Rush of BloodAllerdings hält sich abseits von ein paar Bossen, die sich an den Gegnern aus dem "großen" Until Dawn orientieren, die Variation der Kontrahenten in Grenzen. Vor allem bei den längeren der sieben Abschnitte, die teils alternative Routen bereithalten, hätten mehr Feindtypen oder andere Zusammenstellungen Wunder gewirkt. Dafür jedoch begegnet man immer wieder Situationen, in denen man auf dem Wagen sitzend Hindernissen aus dem Weg gehen muss. Blutbedeckte Felsen z.B. zeigen an, wo sich vorherige Gäste verletzt haben. Und um diesem Schicksal zu entgehen, sollte man schleunigst den Kopf bzw. Oberkörper bewegen – manchmal muss man sich auch unter Vorsprünge, wild schwingende Haken oder Sägen retten bzw. von oben tropfender Säure aus dem Weg gehen. Wenn man dazu gerade noch im Augenwinkel eines der zahlreichen abzuschießenden Geheimnisse entdeckt, feuert was das Zeug hält, dann wieder nach vorne schaut, nur um in eine hässliche Fratze zu starren, die einen mit einem schrillen Schrei anbrüllt und man schließlich flucht, weil man das Magazin nachladen muss und einem wertvolle Zehntelsekunden fehlen, macht Rush of Blood vieles richtig.Anders sieht es bei Lichteffekten aus. Mit den Taschenlampenkegeln, deren Zentrum gleichzeitig das Ziel der Schusswaffen darstellt, hat man eine überzeugende dynamische Lichtquelle, um die immer wieder erdrückende Dunkelheit zu zerschneiden. Und häufig kann man erst mit der Beleuchtung bestimmte Hindernisse sehen, bevor man sich an ihnen den virtuellen Schädel stößt. Und selbst mit den angesprochenen Schwächen im visuellen Detail schafft es Supermassive Games, hinter dem Headset eine bedrückende Atmosphäre aufzubauen, die einen letztlich immer wieder auf die Achterbahn zerrt und auch für Zuschauer am „Social Screen“ spannend ist.