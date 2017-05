Teslagrad-Macher wechseln die Perspektive

Mit World to the West kehren die norwegischen Entwickler von Rain Games in ihr mit Teslagrad erschaffenes Rätsel-Universum zurück. Allerdings nicht mit einem weiteren 2D-Jump'n'Run, sondern mit einem dreidimensionalen Action-Adventure. Wie gut der Wechsel gelungen ist, verrät der Test.