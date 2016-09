Von dem Jumpscare-Horror Slender: The Arrival ist es ein weiter Weg, den das Team der Blue Isle Studios zu dem Action-Adventure Valley geht. Ob der Wechsel von nervenzerfetzender Spannung hin zu etwas gelungen ist, das man am ehesten als dynamisches Action-Adventure mit Erzählfokus oder auch: Jump&Run trifft auf Wandersimulator bezeichnen könnte, verraten wir im Test.

Mit dem L.E.A.F.-Anzug hat man nicht nur wahnwitzige Bewegungsoptionen, sondern ist auch Herr über Leben und Tod.

Idyllische Wiesen und Wälder, düstere Höhlen, sterile Industriegebiete: Valley zeichnet mit der Unity-Engine stimmungsvolle Kulissen.

Nachdem man sich für das Geschlecht der Hauptfigur entschieden hat, was allerdings für den Spielverlauf keinerlei Änderungen mit sich bringt, landet man mit ihm oder ihr am Ende einer verunglückten Bootsfahrt in einer merkwürdigen Höhle. Die Bewegungen sind schleppend langsam, es gibt kaum Anhaltspunkte, wo man sich befindet. Irgendwo in den Rocky Mountains. Auf der Suche nach dem „Lifeseed“ in einem geheimnisvollen Tal, in dem das US-Militär gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Experimente veranstaltet haben soll. Und es gibt dieses Tal wirklich: Dem sprichtwörtlichen Licht am Ende des Tunnels folgend, findet man sich plötzlich in einem grünen Kessel wieder. Und nicht nur das: Man findet eine Art Mech-Gerüst, in das man einsteigen kann und das irgendwie an eine stark reduzierte Version von Ripleys Verlademech aus Aliens erinnert.