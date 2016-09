Konami konnte für Pro Evolution Soccer 2017 den FC Barcelona, den FC Liverpool und Borussia Dortmund als offizielle Partner gewinnen; außerdem sind fast alle Ligen und Pokale Südamerikas dabei.

Die erweiterten Anweisungen sorgen für taktische Vielfalt. Man kann mit sieben offensiven (Weit nach außen, Offensiver Außenverteidiger, Flügelrotation, Tiki-Taka, Falsche 9, Ziele in Mitte, Falscher Außenverteidiger) und fünf defenisven (Situative Manndeckung, Tiefe Abwehrreiohe, Schwarmbildung, Zocken, Gegenpressing) Manövern experimentieren.

Derby: Neben Borussia Dortmund sind auch der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen in PES spielbar. Der FC Bayern fehlt in dieser Saison, auch Gladbach ist nicht spielbar.

Als Konami mit Pro Evolution Soccer 2014 (PES 14) auf die Fox-Engine wechselte, war das eine schmerzhafte Premiere. Die neue Technik sorgte auf PlayStation 3 nicht für die erhoffte Euphorie, sondern für reichlich Bugs und eine ernüchternde Wertung von 59% . Ein Jahr später robbten sich die Japaner in PES 15 an befriedigende 70% auf der PlayStation 4 heran, aber erst letztes Jahr servierte man auf Konsolen endlich wieder richtig guten Fußball, den wir mit 80% bewerteten. Zwar konnte man die Konkurrenz von EA hinsichtlich Präsentation, Atmosphäre, Umfang sowie KI in unserem großen Fußballvergleich nicht schlagen, aber rein spielmechanisch lag man satte zwölf Punkte vor FIFA 16 . Endlich wurde man dem Motto "The Pitch Is Ours" gerecht. Das Gefühl auf dem Platz war so gut, dass ich das ganze Jahr über PES 16 gespielt habe. Wenn man den Nachfolger spielt, muss man sich nicht umstellen - es gibt auf den ersten Blick keine Änderungen hinsichtlich der bekannten Spielmodi, der grundlegenden Steuerung, keine neuen Manöver oder Dribblings. Und das sieht immer aus wie Stagnation. Pro Evolution Soccer 2017 ist weiter gereift.Es fühlt sich in den Animationen weicher, in den Kollisonen klarer, im Figurenverhalten intelligenter, in der Ballphysik authentischer, weil fehleranfälliger, und im Spielablauf runder an. Das äußert sich vor allem in den Tempowechseln, mit denen man ja schon 2013 den modernen Fußball mit seinem schnellen Umschalten abbilden wollte. Nur war das damals ein wilder Tanz mit vielen unrealistischen Brüchen, der mitunter an Flippern erinnerte. Der Unterschied ist enorm: Vergleicht man das aktuelle Spiel mit PES 14 hat man das Gefühl, dass Konami von 300 auf 100 km/h runtergeschaltet hat. Während der Kick auf Highspeed damals noch schrill röhrte und quasi nur eine Richtung kannte, schnurrt der Motor der Spielmechanik jetzt in angenehmer Balance und Vielfalt. Man kann wunderbar zwischen gemächlichem Aufbau und hohem Tempo, zwischen Ballbesitz und Konter wechseln, ohne dass es sich künstlich anfühlt. Aber dass sich ein Fußballspiel zum Vollpreis entwickelt, ist auch das Mindeste, was man erwarten kann. Warum ich virtuellen Sport liebe, aber nichts von dieser Art der Jahresveröffentlichung halte, habe ich hier klargemacht: Der Sportspiel-Anachronismus Wo ist also der kreative Fortschritt? Es gibt sie, die entscheidende Neuerung, dieAber zunächst ein kurzer Blick auf den Status quo, weil man sonst denken könnte, dass das alles alter Tobak ist. Mittlerweile greifen ja drei Ebenen ineinander: Da ist die allgemeine Formation von 5-3-2 bis 4-3-3. Hinzu kommen die damit verknüpften defensiven sowie offensiven Stile, mit denen man die allgemeine Statik seiner Strategie bestimmtt. Seit letztem Jahr kann man diese sowie die Formation sogar flexibel für die drei Phasen Anstoß, Ballbesitz und Ballverlust vordefinieren, so dass man von der Intensität des Verteidigens bis hin zu weiten oder kurzen Pässen, Flügel- oder Zentrumsfokus während des Spiels wechselt. Außerdem kann man die allgemeine defensive oder offensive Ausrichtung seiner Spieler über das Steuerkreuz in fünf Stufen regeln. Kurzum: Im taktischen Bereich war PES 16 schon sehr stark. Was ist jetzt also so neu und kreativ?Dass man neben diesen im Vorfeld einstellbaren Verhaltensweisen während des Spiels über L2 plus Steuerkreuz aus zwei weiteren defensiven sowie offensiven Zusatztaktiken wählen kann. Und die sorgen für spontane Änderungen in den PositionenWer in der Offensive z.B. "Tiki-taka" aktiviert, wird bemerken, dass sich die Spieler für Ballbesitz und Kurzpässe enger positionieren - die berühmten "Dreiecke" werden gebildet, man kann den Gegner laufen lassen. Man kann auch die Außenverteidiger gezielt nach vorne laufen oder das Spiel breit machen lassen. Wer in der Defensive "Tief stehen" aktiviert, kann den Rückzug seiner Viererkette beobachten. Und wer das "Gegenpressing" einleitet, wird bei Ballverlust sofort erkennen, wie die eigenen Spieler ihn à la FC Barcelona oder Guardiola-Bayern oder Schmidt-Leverkusen umgehend zurückerobern wollen. Man kann nur eine, aber auch zwei, drei oder gar alle vier gleichzeitig aktivieren und so quasi taktische Kombos festlegen: Wer "Tiki-Taka" mit dem falschen AV verbindet, ist im Mittelfeld ständig in der Überzahl. Wer "Weit nach außen" und "Offensiver AV" aktiviert, der dann auch hinterläuft, wird sehr mächtig auf den Flügeln.