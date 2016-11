Watch Dogs 2

Raskir schrieb am 16.11.2016 um 16:42 Uhr

Ich zitiere mal das was ich schon in einem anderen Thread gepostet habe :)

Ich habe mal früher mit dem Vorgänger geliebäugelt. Habe dann aber drüber nachgedacht und mich dagegen entschieden. Das hacken soll ja sehr leicht gewesen sein. Und abseits davon habe ich mir Spielerisch nichts gutes vorstellen können. Es hat sicher kein gutes kampfsystem oder schusssystem, stealth gibt es auch vielverspechendere Titel. Allgemein ist mir nichts eingefallen was watchdogs spielerisch bieten kann. Auch nach Recherchen

Und ich bin da nicht so anspruchsvoll. Wenn das spielerische gut inszeniert ist, aber im Kern nicht so doll (wink an Uncharted 1-3, witcher und Co), bin ich schon happy. Oder wenn ein cooler Flow beim Spielen entsteht aber dennoch große Schwächen da sind (Hallo ac2 + brotherhood, oder infamous). Selbst wenn es spielerisch nichts bietet, dann aber bei Regie und/oder Story richtig gut ist (Hallo Tales from Borderlands und heavy rain) habe ich Spaß daran.

Aber watchdogs sah mir nichts aus. Kein spielerisch interessantes gameplay Element, keine gute Inszenierung des gameplays, kein ordentlicher Flow und keine richtig gute Regie oder Story.

Mir fehlt da was, auch beim neuen Teil. Schade egtl. Weil das Setting interessant ist. Naja, ich hol mir dann halt for honor und south Park. Das muss ubi für die nächsten Monate reichen :)

Was Open World angeht. Außer den Ubi Spielen und Metal Gear solid, kam doch abseits von Just Cause 2 kaum was raus in dem Genre. Ja ok, vllt noch Infamous Second Son. Aber sonst? Forza Horizon würde mir einfallen, aber das kann man schlecht vergleichen und da würde ja auch jedes genannte Spiel den kürzeren ziehen. Was ich sagen will, wenn man bewusst Rollenspiele rausnimmt, hatte das Spiel kaum Konkurrenz und die meiste davon noch aus eigenem Hause.