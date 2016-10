Im Krieg mit der Technik

Wargaming setzt nicht mehr nur auf Gratisspiele mit Mikrotransaktionen wie in World of Tanks. Nach Master of Orion erscheint mit Hybrid Wars erneut ein „Bezahlspiel“. Ob die als Zweistickaction ausgelegte Ballerei alter Schule mit hochrangigen Vertretern wie Renegade Ops, Geometry Wars 3, Tachyon Project oder Assault Android Cactus mithalten kann, klären wir im Test.