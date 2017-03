Nintendos Ziel für den 3DS ist klar: Nach dem Start der Switch soll das günstige Handheld zur Einstiegskonsole werden und bekommt passend dazu einen familienfreundlichen Sportmix mit Mario als Zugpferd. Nur eine Minispielsammlung oder erreicht man die Klasse von Smash Football & Co.?

System und Aufstellung lassen sich jederzeit im Menü ändern.

Die bunte Kulisse wirkt technisch sauber, auch auf den alten 3DS-Modellen. Es mangelt aber ein wenig an Details oder durchgeknallten Schauplätzen. Beim Tennis gibt es z.B. weniger verrückte Untergünde als in den vollwertigen Vorbildern.

Das Herdentrieb-System baut auf dem Windschatten von Ridge Racer & Co. auf.

Besonders originell klingt das Konzept nicht gerade, funktionieren könnte es trotzdem: Einige Jahre vor der Rente bekommt der gute alte 3DS noch einmal eine bunte Sammlung aus Marios Sportausflügen - inklusive einer neuen Disziplin (Pferderennen). Tennis und Golf halten sich spielerisch nah an den 3DS-Vorbildern Mario Tennis Open sowie Mario Golf: World Tour . Fußball orientiert sich an der Mario-Strikers -Reihe und Baseball an den hierzulande weniger bekannten Spielen Mario Superstar Baseball (Gamecube) bzw. Mario Super Sluggers (Wii). Die Steuerung dürfte Veteranen also bekannt vorkommen, doch beim Umfang hat Nintendo deutlich abgespeckt: Während es in den Vorbildern oft ein buntes Programm an Nebenaufgaben, Minispielen oder quietschbunten Oberwelten gab, konzentrieren sich die beauftragten Entwickler bei Camelot und Namco Bandai diesmal auf den Kern der jeweiligen Sportarten. Es lassen sich zwar Tutorials und kleine Übungseinheiten starten, statt kompletten Ligen oder einer übergeordneten Karriere (wie in Virtua Tennis: World Tour für PS Vita) gibt es schon wieder nur eine Hand voll Turniere sowie Einzelmatches. Schade, dass Nintendo nach dem enttäuschend simpel strukturierten Mario Tennis: Ultra Smash noch immer nicht dazugelernt hat.Beim Tennis fand ich mich ebenfalls sofort zurecht: Besonderheiten wie die Riesenspieler aus dem Wii-U-Ableger fehlen zwar, bekannte Mechaniken wie besonders starke Glücksschläge oder das lustige Provozieren vorm Aufschlag sind aber enthalten. Diese Sportart ist vor allem für Einsteiger und Gelegenheitsspieler interessant, da man auf Wunsch wieder eine stark vereinfachte Schlagsteuerung nutzen darf. Doch auch als Veteran kann man kurzfristig Spaß haben, wie unsere Duelle gegen ziemlich starke Online-Gegner bewiesen. Super Bomberman R für Switch. Je nachdem, wie man sich geschlagen hat, steigt oder fällt das Ranking. Auf Wunsch kann man auch selbst Runden aufsetzen und mit Freunden spielen, darf aber nur wenige Regeln und Einstellungen modifizieren (z.B. ohne Spezial-Manöver). Im Gegesatz zum Bomberman lässt sich die Spielersuche nicht einmal auf eine Region wie Europa begrenzen; trotzdem blieb die Online-Performance hier meist sauberer als in Capcoms Spiel. Manchmal kam es allerdings zu krassen Lags, welche das komplette Geschehen in eine zuckelnde Zeitlupe verwandelten. Wer das vermeiden möchte, kann lokal per drahtloser Verbindung spielen. Je nach Disziplin mischen auch dann jeweils zwei bis sechs Teilnehmer mit. Jeder davon benötigt jedoch ein eigenes Modul, denn ein eingeschränktes Download-Spiel wird nicht angeboten.Die hierzulande eher exotische Sportart Baseball wird für Neulinge wie mich angenehm unkompliziert umgesetzt: Spezialwürfe wie ein Screwball oder ein Sinker lassen sich unkompliziert per Knopfdruck auswählen, so dass man danach nur noch mit gutem Timing eine sich füllende Leiste erwischen muss. Als etwas anspruchsvoller erweist sich Golf, bei dem man immer wieder zwischen Kameraperspektiven und Schlägern wechselt oder Unebenheiten einkalkuliert. Am längsten motiviert haben mich die neuen Pferderennen. Das ständige Einteilen der Ausdauer macht „Reiten“ zu einer schönen Abwechslung zu herkömmlichen Rennspielen, allerdings Mario-typisch mit starkem Arcade-Einschlag. Die ständigen Boost-Pads und verstreuten Energie-Symbole sorgen für eine Mischung aus Pferderennen und Fast RMX . Natürlich viel, viel langsamer und auf idyllischen Naturstrecken, auf denen man immer mal wieder über eine Hecke oder eine plätschernden Bach springt. Da man durch den „Herden-Effekt“ in der Nähe anderer Kläpper am schnellsten galoppiert, empfiehlt es sich, sich nicht all zu weit abzusetzen. Ein interessantes System, welches aber einen Schönheitsfehler besitzt. Die ersten Runden verkommen oft zur Nebensache, so dass der Schlusssprint und das leichte Gummiband etwas zu viel Einfluss auf den Zieleinlauf nehmen.