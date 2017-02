The Frostrune vom norwegischen Studio Grimnir wurde gerade digital für neun Euro veröffentlicht. Es entführt mit handgezeichneten Kulissen in die Welt der Wikinger und altnordischen Mythologie. Man landet nach einem Sturm als Schiffbrüchige auf einer Insel und findet dort ein verlassenes Dorf. Was dort geschehen ist, gilt es in klassischer Point&Click-Manier herauszufinden.

Man strandet als Mädchen auf einer einsamen Insel vor der Küste Norwegens.

Warum sind so viele Plätze vereist, obwohl es doch Sommer ist?

Der Rätselanspruch ist eher gering.

...strandet ein 13-jähriges Mädchen auf einer Insel vor der Küste Norwegens. Man untersucht in Egosicht per Mausklick das erste Treibgut und begibt sich dann ebenso weiter an Land. Das Dorf ist verlassen, aber die Menschen müssen relativ plötzlich geflohen sein. Überall finden sich Spuren einer überhasteten Flucht. Wem gehören die Banner im Dreck? Wo sind alle hin? Und schon nach ersten Erkundungen rund um die Langhäuser, wird es mysteriös: Die Runensteine und manche Opferplätze sind von dichtem Eis überdeckt, obwohl es doch Sommer ist. Schnell wird klar, dass es hier um mehr geht als einen irdischen Überfall, sondern auch um einen göttlichen Konflikt.Angesichts der inneren Monologe des Mädchens bleibt es immer angenehm logisch sowie nachvollziehbar, so dass Veteranen kaum ins Stocken geraten dürften; Einsteiger können aber optional Hinweise dazuschalten, die leider sehr direkt sind - da hätten man vielleicht erst subtiler sein können. Zwar vermisst man 3D-Objekte und mehr Bewegung in den recht statischen Gebieten, aber die Kulissen werden malerisch inszeniert, bieten handgezeichnete Motive, tolle Lichtstimmungen und kleine Animationen von flirrendem Staub bis hin zum glitzernden Wasser in der Ferne.