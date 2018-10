Warriors Orochi 4

Ultima89 hat geschrieben: ? Heute 09:54 .... mir ist keine Spielreihe bekannt, die anfangs polarisierte, sich im Laufe ihrer Vita verbesserte und dann wieder zurück in die Steinzeit fiel, so wie das bei WO 4 hier den Anschein macht. ... .... mir ist keine Spielreihe bekannt, die anfangs polarisierte, sich im Laufe ihrer Vita verbesserte und dann wieder zurück in die Steinzeit fiel, so wie das bei WO 4 hier den Anschein macht. ...

(ich kenne mich jetzt nicht so mit der kompletten Reihe aus, daher ist das allgemein gemeint)

Es gibt einige Spieler die solche "Verbesserungen" langsam leid sind. Alles muss immer komplexer werden, mit allem was so möglich ist.Ich merke das richtig gut in einigen Spielen die ich mal so ausprobiert hab. Hier Infos, da Inventar-Verwaltung, dort Skillbaum, daneben verstrickte Kampagne/Story mit Konsequenzen.Mal als Bsp. - klassiche MP Shooter vs. heutige MP Shooter:Früher hat man einfach ne Runde gestartet. Waffen waren fest und/oder lagen auf der Karte verteilt rum - fertig!Heutige Shooter (sofern sie nicht versuchen klassisch zu sein), haben auf einmal verschiedene Skillungen/Waffenverbesserungen außerhalb des Matches, haben krasse strategische Elemente und am schlimmsten in aktuellen BattleRoyale Trend, Loot innerhalb des Matchs und Crafting >.>Mal ehrlich - Fortnite hat mich schon angeödet, bevor ich überhaupt alles richtig verstanden hab.(über SP-Shooter kann man eigentlich so ziemlich das selbe sagen)Aktuell sieht man ja auch ein paar "Back to the Roots"-Fälle, die oft auch gut ankommen (siehe Remakes von Spielen aus PS/N64-Ära). Daher gibts wohl schon ein paar Leutchen, die sich die "Steinzeit" zurückwünschen x)