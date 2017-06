Unlimited Detail Technology

Eine ganz neue Form der Grafikdarstellung soll es werden - und so ganz nebenbei besser als Unreal oder CryEngine aussehen. Als die australische Entwickler von Euclideon vor einigen Wochen zum zweiten Mal eine Technologie präsentierten, die buchstäblich unbegrenzt viele Details darstellen soll, reagierten viele Spieler begeistert, einige Software-Entwickler äußerten sich aber skeptisch. Für id Softwares John Carmack kann eine solche Technologie etwa erst in einigen Jahren zum Einsatz kommen. Wir wollten es genau wissen: Was kann die Unlimited Detail-Technologie? Auf welchen Plattformen wird sie laufen? Und wann soll sie in Spielen verwendet werden? Bruce Robert Dell, Geschäftsführer von Euclideon, hat unsere Fragen beantwortet.

Die Stimme, die Millionen von Spielern eine schönere Welt versprach: Geschäftsführer Bruce Dell stellte sich unseren Fragen.

Die aktuelle Demo lief auf einem Büro-Laptop mit einem 2GHz Core i7. Sie lief mit 20 Bildern pro Sekunde in einer Auflösung von 1280x720, ausschließlich im Software-Modus, ohne die 3D-Bibliothek des Grafikprozessors zu nutzen.Aber beurteilt uns nicht danach, denn wir haben noch nicht alle Optimierungen vorgenommen.Wir vermeiden den Begriff Voxel, weil unterschiedliche Leute verschiedene Dinge darunter verstehen. Für manche ist es ein hügeliges Landschaftsmodell, für andere ist es ein Würfel wie Voxelstine und für wieder andere ein kleines Atom. Wir gehören zu der Art mit den kleinen Atomen. Um Verwechslungen zu vermeiden, verwenden wir also den Begriff Atome, da den jeder kennt.Die damaligen Technologien waren beschränkt, denn je mehr Objekte es gab, desto langsamer wurden sie. Unsere ist unbegrenzt, sie ist mit keinem dieser Systeme zu vergleichen. Ich verstehe schon, warum das unmöglich scheint, wenn sich die Überlegung um die Anzahl der Polygone dreht. Zunächst mal nutzt Unlimited Detail aber kein Raytracing-System, kein Splat-System und auch keine Voxel-Engine, sondern eine ganz andere Art der Berechnung. Es gibt einen einfachen Vergleich, mit dessen Hilfe man das Prinzip verstehen kann, denn es ist eine neue Art eines dreidimensionalen Such-Algorithmus', ähnlich wie auch Google und Yahoo Such-Algorithmen sind.Nehmen wir an, wir würden in die Bibliothek gehen, um nach Schneewittchen und die sieben Zwerge zu suchen. Gegenwärtig arbeiten viele 3D-Atom-Technologien so, als würde man sämtliche Bücher der Bibliothek auf den Boden legen und alle durchsuchen, bis man Schneewittchen findet. Und wenn es eine Milliarde Bücher in der Bibliothek gäbe, müsste man jedes einzelne untersuchen und das würde eine Weile dauern.Jetzt lass uns annehmen, die Büchern stünden alle im Regal. Dann würde ich danach suchen, wo die Bücher stehen, die mit S beginnen, danach die mit Sch und danach die mit Schn. Nach ungefähr sechs solcher Sprünge wäre man am Ziel. Auf dieser Grundlage arbeiten Such-Algorithmen und wir finden damit für jeden Bildschirmpixel ein Atom, anstatt Trillionen davon.Im Moment läuft das alles schon im Software-Modus richtig gut. Weil wir allerdings ein gieriger Haufen sind: Warum sollten wir die zusätzliche Rechenleistung in der Grafikkarte nicht nutzen, wenn sie schon vorhanden ist?Über unsere Beziehungen zu den Konsolenherstellern kann ich nichts sagen.Um eine zerstörbare Umgebung haben wir uns noch gar nicht gekümmert. In der Theorie spricht aber nichts dagegen, dass wir unsere Umgebungen bis aufs kleinste Atom auseinandernehmen können. Im Gegensatz zu einem Spiel, in dem man einen Tisch so erstellen muss, dass er an vorherbestimmten Stellen bricht, wollen wir den Tisch so bauen, dass man ein Stück abschneiden und einen kleinen Holzhamster daraus schnitzen kann. Wir hoffen auf vollständige Zerstörbarkeit unserer Umgebung - für diejenigen unter euch, die als Kinder immer die Sandburgen anderer Kinder kaputt gemacht haben. :)Ich glaube, die Sache mit den fehlenden Animationen hat uns die meiste Kritik eingebracht. Ja, wir können Animationen darstellen, aber wir sind damit noch nicht fertig. Als wir das letzte Mal etwas unfertiges ins Internet stellten, haben wir gelernt, dass daraufhin ganze Horden von Leuten – allesamt schlechter gelaunt als der Esel in Pu der Bär - mit dem Finger auf uns zeigen und sagen würden: "Schau dir das an, das sieht nicht so gut wie mit Polygonen aus." Es wäre egal, wie oft wir erzählen würden: "Aber es ist erst halbfertig." Ich bin mir sicher, dass die Leute, die uns unterstützen verstehen, warum wie zum Thema Animationen so lange nichts sagen, bis wir damit fertig sind.Ihr werdet überrascht sein, was in Sachen Animationen möglich ist.An Nebel- oder Wettereffekten haben wir bislang nicht gearbeitet.