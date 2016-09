Der große Fußballvergleich: PES 2017 vs. FIFA 17



PES 2017 vs. FIFA 17In drei Teilen werden wir den virtuellen Fußballvon Konami und EA vergleichen. Wir starten mitPräsentation & Atmosphäre, es folgen Figurenverhaltensowie Umfang und wir finalisieren den Vergleichmit der wichtigen Spielmechanik.

Zwischenergebnis Teil 1 + 2: 76

Teil 3: SPIELMECHANIK (PES : FIFA)

Spielaufbau

PES spielt sich hervorragend. Es fühlt sich in den Animationen weicher, in den Kollisonen klarer, im Figurenverhalten intelligenter, in der Ballphysik authentischer, weil fehleranfälliger, und im Spielablauf noch runder an. Das äußert sich vor allem in der angenehmen Balance zwischen Ballbesitz und Umschaltspiel bei hohem Tempo. Zwar vermisst man Neuerungen in der Steuerung, aber dafür sorgen die neuen Taktiken dafür, dass man viel mehr Einfluss auf den Spielaufbau hat und diesen auch kurzfristig ändern kann, was sich spürbar auf die vielfältigen Laufwege auswirkt. Was man vermisst: Ein Regulativ für das sehr starke Gegenpressing, das zu schnell zu Ballverlusten führt - man kann die Pille mit dem Körper nicht schützen.



FIFA 17 spielt sich auch richtig gut, aber erreicht nicht die Vielfalt im Spielaufbau, wirkt immer noch etwas zäh im Mittelfeld und im Passspiel. Aber im Gegensatz zu PES bietet es ein neues Steuerungselement, das sich spürbar auswirkt: das manuelle Abschirmen. Man kann auf Knopfdruck den Körper zwischen Ball und Gegner stellen, um sich auch in bedrängten Situationen etwas Zeit für Dribbling oder Pass zu verschaffen. Das bereichert das Spielgefühl gegenüber FIFA 16 deutlich, sorgt auch für Tempowechsel und bildet einen wichtigen Teil des realen Fußballs ab. Aber das Abschirmen ist aktuell auch so mächtig, dass man es teilweise unrealistisch lange und für Zeitspiel missbrauchen kann.





Taktiken & Formationen

PES steigert auch dieses Jahr sein taktisches Potenzial: Die erweiterten Taktiken wirken sich auf Knopfdruck spürbar auf den Spielaufbau aus und ermöglichen eine Art "Auscoachen". Man kann mit sieben offensiven und fünf defenisven Manövern wie tiefe Abwehrreihe & Co experimentieren, bis zu vier kombinieren und z.B. Gegenpressing mit weiter Staffelung und Tiki-Taka kontern. Wer "Weit nach außen" und "Offensiver Außenverteidiger" aktiviert, der dann auch hinterläuft, wird sehr mächtig auf den Flügeln. Zusammen mit den flexiblen Taktiken aus dem letzten Jahr ist PES 2017 ein komplexes Biest für Trainer.



FIFA ist im taktischen Bereich klar unterlegen. Es hat zwar über 30 mögliche Aufstellungen von 5-3-2 bis 4-3-3 zu bieten und taktische Anweisungen für das Team sowie jeden einzelnen Spieler, aber all das wirkt sich nicht immer spürbar auf dem Platz aus. Man kann die Tektonik des Spielaufbaus und die Laufwege nicht so sichtbar verändern, dass sich umgehend neue Passoptionen ergeben. Hier reicht es, sein Team defensiver oder offensiver einzustellen.





Pässe und Flanken

PES bietet keine neuen Pass-Möglichkeiten, aber ein sehr gutes Fundament vom scharfen Zuspiel bis zur frühen Hereingabe. Man kann neben diversen Flanken aus dem Halbfeld oder von der Strafraumgrenze auch gezielt sehr hohe Flanken schlagen, um Kopfballspieler zu bedienen. Man kann Kurzpass-Stafetten einleiten, tödliche Pässe in die Spitze oder scharf in den Rücken der Abwehr spielen, dazu jederzeit manuell in alle Richtungen passen.



FIFA hat den neuen präzisen Steilpass in petto - und der hat es in sich: Drückt man die Schultertaste plus Dreieck, wird der Ball z.B. tödlich in die Schnittstelle der Viererkette gespielt oder fast schon chirurgisch genau in den Lauf des Stürmers. Hinzu kommt der stramme Kurzpass aus dem letzten Jahr, allerdings versackt der Ball immer noch oft im Mittelfeld, man vermisst mehr Möglichkeiten bei hohen Flanken und manche Flankenwechsel brauchen gefühlt ewig, weil der Ball zu lange in der Luft ist.





Schüsse

PES bietet keine neuen Schussoptionen, aber hat den Schlenzer bzw. präzisen Schuss sowie die Freistöße in der Flugkurve etwas entschärft. Sprich: Man kann nicht mehr so leicht einnetzen wie in PES16, was dem Spiel gut tut. Ansonsten hat man vom Vollspannschuss bis zum Volley oder Flatterball viele Möglichkeiten.



Letzteren bietet FIFA zwar nicht, hat aber etwas Neues im Angebot: Man kann Schüsse über das erneute kurze Drücken der Schusstaste gezielt in Flachschüsse verwandeln. Aber die gibt es praktisch auch schon lange in PES, wenn man das manuelle System nutzt und man vermisst immer noch allgemein mehr Wucht in den Schüssen - gerade bei Direktabnahmen.





Kopfbälle

In beiden Spielen kann man vom wuchtigen Kopfball nach Ecken oder Flanken bis hin zum akrobatischen Flugkopfball alles sehen, aber nur in FIFA gibt es eine zusätzliche Steuerungsoption: Wie beim Schuss kann man durch das erneute Drücken der Taste die Flugkurve ändern, so dass der Kopfball zum Aufsetzer wird. Nutzt man in PES das manuelle System kann man allerdings auch nach unten köpfen.





Tacklings

Konnte man in PES 16 noch einige künstlich wirkende Übergänge in den Zweikämpfen sehen, wirkt PES 17 deutlich weicher und im Vollkontakt mit seinen Stürzen authentischer. Aber spielmechanisch hat das Gerangel um den Ball keine Fortschritte gemacht. Auch in FIFA 17 werden die Zweikämpfe sehr ansehnlich inszeniert, zumal hier wie letztes Jahr das Ziehen am Trikot cool aussieht und in seiner Stärke dosiert werden kann sowie die einmal eingeleitete Grätsche abbrechbar ist und man weiterlaufen kann. Da wir das neue Abschirmen des Balles mit seinem Körperkontakt auch unter "Tacklings" verbuchen, weil der Verteidiger sich mit dem Analogstick ausrichten und mit seinem Körper wegdrücken kann und der Angreifer darauf reagieren kann, hat FIFA 17 hier die Nase vorn.





Dribblings

PES bietet in der Steuerung der Dribblings oder der Ballführung leider gar keine Neuerungen an, also lediglich das bekannte Repertoire von Elastico, Sombrero bis Roulette, das man erneut nicht siuativ üben kann. FIFA bietet auch viele Finten, darunter die "No Touch Dribblings" und Körpertäuschungen aus dem letzten Jahr. Zudem kann man das neue Abschirmen als einleitendes Manöver für oder sogar selbst als Dribbling nutzen, wenn man sich damit z.B. einmal um den Gegner dreht.





Standards

Es tut sich was in PES: Man kann sich an der Eckfahne über das Steuerkreuz für vier Varianten wie z.B. den "D-Zug" entscheiden, der dafür sorgt, dass sich die eigenen Spieler erst an der Strafraumgrenze sortieren und dann alle mit vollem Tempo hinein stürzen. Und man kann als Verteidiger drei Gegenmaßnahmen ergreifen, indem man Manndeckung, Raumdeckung oder eine Kombination aktiviert. Bei den Freistößen gibt es lediglich kosmetische Änderungen, außerdem sind Treffer aus dem ruhenden Ball etwas schwerer.



FIFA hatte hier immer das reichhaltigere Repertoire, man konnte gezielt Läufe auf den kurzen Pfosten oder die Verwirrung des Torwarts einleiten und dynamischere Standards kreieren. Neu ist, dass man als Ausführender über ein Fadenkreuz den anvisierten Zielort des Balles festlegen kann, so dass auch im Vorfeld mehr Gerangel um die Stelle entsteht. Bei Freistößen kann man jetzt den Anlaufabstand ändern - ein Nachteil bleibt, dass Tore immer noch recht leicht zu erzielen sind. Das gilt nicht mehr für Elfmeter, die aufgrund neuer Richtungs- und Kraftabfrage etwas kniffliger zu verwandeln sind.





Ballphysik

PES bleibt hier klar vorne. Egal ob Pass oder Schuss, Abpraller oder Aufsetzer wirkt die Ballphysik griffiger und authentischer, die Kugel eher wie ein eigener Körper. Es gibt wesentlich mehr Variation in den Flugkurven und bis auf wenige Ausnahmen wie den manchmal etwas unrealistisch anmutenden Schlenzer mit seinem extremen Drall kaum künstliche Brüche. FIFA hat schon letztes Jahr vor allem bei den Schüssen gut aufgeholt, aber deutlich mehr Situationen zu bieten, in denen sich die Pille seltsam verhält. Immer noch hat man manchmal das Gefühl, dass der Platz abschüssig ist, weil der Ball ewig weiterrollt, oder dass ein Flankenwechsel von einer Brieftaube vollzogen wird, die einfach nicht landen will.





Zwischenergebnis Teil 3: 58