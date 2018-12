History Line: 1914 - 1918: Geschichtsstunde als Computerspiel - Special

Computerspiele und Bildung – diese Kombination gehört auch heute noch zu den Ausnahmen in der Spielewelt. Anfang der Neunziger Jahre versuchte das deutsche Studio Blue Byte mit History Line: 1914 – 1918 die Rundenstrategie im Stil von Battle Isle mit einem historisch akkuraten Rückblick auf den Ersten Weltkrieg zu verknüpfen. Wir haben uns erneut auf die Hexagon-Schlachtfelder begeben und zeigen, was den Klassiker so besonders gemacht hat...

Die wechselnden Jahreszeiten hatten u.a. Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit mancher Einheiten.

Geschehnisse und der Verlauf des Ersten Weltkrieges wurden historisch akkurat wiedergegeben.

Schon das für die damalige Zeit aufwändig gestaltete Intro gab bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, dass es die Entwickler mit ihrem „Edutainment-Ansatz“ ernst meinten: In einer Kombination aus animierten Szenen und Texteinblendungen wurden die Ereignisse rekapituliert, die schließlich zum Ausbruch des Weltkrieges geführt haben - angefangen bei der Bündnispolitik unter Otto von Bismarck über den Zerfall und mitunter sogar die Umkehr der Pakte unter Wilhelm II. bis hin zum Attentat von Sarajevo, bei dem Erzherzog Franz Ferdinand und damit der Thronfolger Österreich-Ungarns zusammen mit seiner Frau von einem serbischen Nationalisten ermordet wurde und damit eine Kettenreaktion auslöste, mit der die Welt zusammen mit der allgemeinen Kriegslust innerhalb der Gesellschaft ins Chaos gestürzt wurde.Das Spiel richtete seinen Fokus thematisch auf die Kämpfe an der Westfront und damit den Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich, wobei man auf beiden Seiten in die Rolle des Kommandeurs schlüpfen durfte. Mechanisch baute Blue Byte auf dem starken Fundament auf, das man ein Jahr zuvor bei Battle Isle errichtet hatte: Entsprechend standen sich auch bei History Line die beiden Kriegsparteien auf einem Hexagon-Schlachtfeld am geteilten Bildschirm gegenüber, wo die Einheiten verschoben und Angriffe gestartet werden konnten. Dabei wechselten sich potenzielle Bewegungs- und Angriffsoptionen mit jeder Runde ab und verliefen asynchron zum Gegner, dessen Truppen entweder von der KI oder einem weiteren Mitspieler übernommen werden konnten. War also der eine Spieler mit seinen Truppenbewegungen beschäftigt, befehligte der andere parallel seine Angriffe auf feindliche Einheiten, die sich in Reichweite befanden.Auf den Karten tummelten sich alle erdenklichen Variationen der Kriegswerkzeuge, angefangen bei Infanterie und Kavallerie über diverse Artilleriegeschütze bis hin zu Vehikeln wie Panzern, Flugzeugen und Schiffen sowie Truppentransportern. Zwar standen einem dabei manchmal schon von Beginn an Elite-Truppen zur Verfügung, doch stiegen auch herkömmliche Einheiten durch wachsende Kampferfahrung in höhere Ränge auf und verbesserten dadurch ihre Statistikwerte. Darüber hinaus spielten auch die Gebäude eine Rolle: So konnte man Soldaten in Bunkern verschanzen, angeschlagene Einheiten in Depots wieder reparieren lassen oder sogar Nachschub produzieren lassen. Nicht zu vergessen das Hauptquartier, dessen Eroberung bzw. Verteidigung das Hauptziel der Gefechte markierte. Auch die Beschaffenheit des Geländes zeigte Auswirkungen, so z.B. in Hinblick auf Schutz. Darüber hinaus wurden sogar die wechselnden Jahreszeiten berücksichtigt und dabei z.B. das Vorankommen mancher Einheiten im Winter erschwert.