Shining Resonance

Dunkles Geheimnis



Eigentlich hatte sich Yuma Ilvern bereits damit abgefunden, sein Dasein in Lombardischer Gefangenschaft zu fristen und immer wieder qualvolle Experimente über sich ergehen zu lassen. Schließlich haben die in all den Jahren, die das Kaiserreich Lombardia mit den Königreichen Astoria und Wellant um die Herrschaft über die heilige Insel Alfheim im Clinch liegt, noch nie dazu geführt, sein wahres Gesicht zu offenbaren.

Yuma hatte sich bereits mit einem Leben in Gefangenschaft abgefunden als Rettung naht.

Doch dann tauchen eines Tages plötzlich zwei junge Frauen auf, die Yuma aus seinem Kerker befreien wollen: Die Astorische Ritterin Sonia Blanche und die Wellantische Elfe Kirika Towa Alma. Der Versuch schlägt jedoch fehl und alle drei werden noch auf dem Dach des Gefängnisses von Lombardias Kronprinzessin Excella Noa Aura und deren Schoßdrachen gestellt.

Doch erst als das Leben seiner gescheiterten Retterinnen auf dem Spiel steht, entschließt sich Yuma, die in ihm schlummernden Drachenkräfte zu nutzen, um sich und die beiden in Sicherheit zu bringen. Wohl wissend, damit sein bis dato so strikt gehütetes Geheimnis preiszugeben und fortan gnadenlos gejagt zu werden. Denn er allein trägt die Seele des legendären Shining Dragon in sich, was den Krieg um Alfheim entscheidend beeinflussen könnte...



Original oder Neuauflage?



Yuma ist aufgrund der Gefährlichkeit seiner oft unkontrollierbaren Kräfte zwar hin- und hergerissen, entschließt sich aber letztendlich doch, dem skrupellosen Kaiserreich Lombardia die Stirn zu bieten. Neben Sonia und Kirika schließen sich nach und nach noch weitere Wegbegleiter wie Nymphe Rinna oder Kirikas Bruder Lestin der Gruppe an. Wer vor Spielbeginn den Refrain-Modus statt des Original-Modus' wählt, darf sogar direkt Drachentöter Jinas und Prinzessin Exella in seinen Reihen willkommen heißen.

Wer den neuen Refrain-Modus wählt, erhält mit Prinzessin Exella und Drachentöter Jinas direkt zu Beginn zwei weitere Gruppenmitglieder, auch wenn's erzählerisch gar keinen Sinn ergibt...

Das erweitert die Anzahl der spielbaren Charaktere zwar von sieben auf neun, allerdings ohne dass es erzählerisch Sinn ergibt, da Excella in der Handlung als Gegenspielerin auftritt und Jinas überhaupt erst später in Erscheinung tritt. Somit empfiehlt sich der Refrain-Modus ausschließlich für einen zweiten Spieldurchgang, bei dem man sich in erster Linie den Einsätzen und Hintergrundgeschichten der neuen Charaktere widmet und die eigentliche Story drumherum ausblendet.

Gleich den Refrain-Modus zu wählen und die beiden Neuzugänge erst später aktiv einzusetzen, ist hingegen keine gute Idee, da passive Gruppenmitglieder in der Regel keine Erfahrung sammeln und sie ihren regelmäßig eingesetzten Kameraden so immer weiter hinterherhinken. Wer sich trotzdem für diese Möglichkeit entscheidet, sollte sich trotz späterer Auflevel-Hilfen jedenfalls auf massive Grind-Sessions einstellen.