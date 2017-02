Mass Effect: Andromeda

hydro-skunk_420 hat geschrieben: ? Heute 16:52 Mentiri hat geschrieben: ? Heute 16:30 Yea! Automatisches in Deckung gehen! Es macht doch nichts mehr Spaß, als wenn man an jeder Wand kleben bleibt, wenn man doch eigendlich nur durchrennen möchte. Yea! Automatisches in Deckung gehen! Es macht doch nichts mehr Spaß, als wenn man an jeder Wand kleben bleibt, wenn man doch eigendlich nur durchrennen möchte. Genau mein Gedanke.

Warum nicht kurz ne Taste antippen wie bei Gears oder Uncharted, wo ist das Problem? Klare Eingabe, klare Ausführung. Aber automatisches Deckungssystem ist mir schon bei so manchem Spiel auf die Eier gegangen.

Erster Minuspunkt. Genau mein Gedanke.Warum nicht kurz ne Taste antippen wie bei Gears oder Uncharted, wo ist das Problem? Klare Eingabe, klare Ausführung. Aber automatisches Deckungssystem ist mir schon bei so manchem Spiel auf die Eier gegangen.Erster Minuspunkt.

Wenn es gut umgesetzt ist, ist ein solches Deckungssystem sogar ein Pluspunkt: The Last Of Us funktioniert ja genau so bzw. ähnlich und dort hat mich in 2x durchspielen das automatische Deckung-Suchen nicht ein mal so gestört, dass ich es als negativ Aspekt in Erinnerung behalten habe@TopicIch bin nach dem Test sogar noch etwas skeptischer als zuvor...Speziell das Ganze mit dem Nomad lässt meine Besorgnis doch noch etwas wachsen