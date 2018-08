Mit Shadow of the Tomb Raider bereiten Square Enix und Crystal Dynamics gerade den Abschluss der neuen Trilogie vor. Nachdem wir Lara im Rahmen der Weltpremiere in London schon ein kleines Stück begleiten durften, konnten wir ihr jetzt über mehrere Stunden Gesellschaft leisten und den kompletten Einstieg spielen. Welche Eindrücke die ersten Abstecher in den Dschungel und die verborgenen Gräber hinterlassen haben, verraten wir in der Vorschau.

Manchmal wird es ganz schön eng für Lara.

Mit einem wilden Jaguar ist nicht zu spaßen.

Flotter Schnitt, pulsierende Musik und dramatische Szenen mit Wackelkamera: Schon beim filmreif inszenierten Vorspann wird man unmittelbar ins Geschehen katapultiert, wenn man zwischen den Schriftzügen von Publisher Square Enix und Entwicklerstudio Crystal Dynamics Zeuge wird, wie Lara und ihr kochender Lieblings-Begleiter Jonas panisch versuchen, die Kontrolle über ein abstürzendes Flugzeug wiederzuerlangen. Doch der Ausgang bleibt offen. Genau wie Naughty Dog beimEinstieg mehrerer Uncharted-Abenteuer mit einem wohl platzierten Cliffhanger endet, wird auch hier die Handlung zunächst wieder zurückgespult und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen.Doch der zeitliche Sprung in die Vergangenheit ist nicht viel weniger dramatisch: Die risikofreudige Abenteurerin hängt nämlich mit einer Beinverletzung und blutverschmiertem Gesicht in einer zusammengefallenen Höhle fest und muss zunächst versuchen, durch einen engen Spalt an die Oberfläche zurück zu kriechen. So nah und intensiv, wie die Kamera hier diese unangenehme Situation einfängt, fühlt man sich als Spieler fast schon ähnlich erdrückend wie die Protagonistin. Und warum das alles? Weil Lara mal wieder eine Spur zu Trinity aufgeschnappt hat. Schon im Vorgänger kam sie erstmals mit dieser geheimnisvollen Vereinigung in Kontakt, die sich der Suche nach mystischen Artekfakten verschrieben hat, um mit deren Macht eine neue Welt zu formen. Dass die Fanatiker dabei auch über Leichen gehen, ist seit den Geschehnissen aus Rise of the Tomb Raider ebenfalls kein Geheimnis mehr. Hat man sich endlich zurück nach oben gekämpft und die ersten Sprung- und Kletterpassagen in bester Tutorial-Manier gemeistert, leitet die Handlung zu den Ereignissen über, die wir bereits in der ersten Vorschau besprochen haben.Viel interessanter ist deshalb, wie es für Lara und Jonas nach dem vermeintlichen Auslösen der Apokalypse und dem ersten Vorgeschmack in Form eines verheerenden Tsunamis weitergeht. Die beiden verschlägt es nämlich nach Peru – und zwar in genau jenem Flugzeug, das nach Turbulenzen schon im Intro über dem Amazonas auseinanderbricht und dessen Teile im Urwald niedergehen. Entsprechend muss man sich nach der unsanften Bruchlandung zunächst akklimatisieren, denn obwohl der unberührte Dschungel mit seinen dichten Gewächsen und tierischen Einwohnern fantastisch aussieht und diese Wildnis so überzeugend einfängt wie kaum ein anderes Spiel, wirkt er gleichzeitig bedrohlich: Das Sonnenstrahlen haben esstellenweise schwer, sich einen Weg durch die Baumkronen bis zum Boden zu bahnen und geben dem Urwald fast schon ein leicht düsteres Ambiente. Die Geräusche wilder Tiere wie Brüllaffen sind ebenfalls nicht unbedingt beruhigend.Tatsächlich lässt die erste gefährliche Begegnung mit der dortigen Fauna nicht lange auf sich warten: Verlangten früher vornehmlich mächtige Bären Lara den nötigen Respekt vor der Natur ab, sind es hier Jaguare, die bevorzugt im Rudel auf die Jagd gehen. Dabei wird die erste Begegnung mit den Raubkatzen nicht nur dramaturgisch klasse vorbereitet, sondern auch packend inszeniert. Gerade weil man sich zu Beginn noch mit einer spärlichen Ausrüstung bestehend aus Pfeil und Bogen begnügen muss, ist jede Begegnung mit den Biestern durch eine herrliche Anspannung geprägt.