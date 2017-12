Xenoblade Chronicles 2

Josch hat geschrieben: ? vor 17 Minuten Werde mir die Collector's Edition zu Weihnachten schenken Werde mir die Collector's Edition zu Weihnachten schenken

Kann ich nach 15 Stunden Spielzeit nur zustimmen schöner Test Jens auf dich ist verlass. Es ist so schwer mit dem Spiel aufzuhören (gut das man es überall mitnehmen kann) weil alles so Charmant die Charaktere sind so sympathisch und einzigartig (und das hätte ich nicht erwartet nach den ersten Spielszenen) die Welt ist so unglaublich schön Designt. Einfach magisch was Monolith Soft hier abgeliefert hat und das so umfangreich ohne Lootcrates ohne Social Quatsch einfach nur ehrliches anspruchsvolles Zocken. 3x Platin für Nintendo 2017 was ein Jahr.Die hab ich mir auch gekauft und die ist ihr Geld wert sehr schönes Artbook.