The World Ends With You wird als "-Final Remix-" für Switch umgesetzt

In der heutigen Mini-Direct-Ausgabe haben Nintendo und Square Enix die Switch-Version von The World Ends With You mit dem Titelzusatz "Final Remix" angekündigt. Final Remix soll hochauflösende Grafik, Touch- oder JoyCon-Steuerung und ein neues Epilog-Szenario bieten. Es soll in diesem Jahr erscheinen. The World Ends With You erschien 2008 für Nintendo DS ( zum Test ) und 2012 für iOS.Nintendo schreibt über The World Ends With You -Final Remix-: "Als der Protagonist Neku auf die mysteriöse Shiki trifft, wird er Teil eines tödlichen Spiels: Er hört auf zu existieren, wenn er eine Reihe verdrehter Aufgaben nicht bewältigen sollte. Stürze dich in rhythmusgeladene Kämpfe mit der traditionellen Touchscreen-Steuerung oder setze die Joy-Con-Controller für ein ganz frisches Spielgefühl ein! Erlebe außerdem ein umfangreiches neues Szenario, das neue Einblicke in die Story gewährt."Letztes aktuelles Video: iOS Launch-Trailer