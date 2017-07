StarCraft: Remastered: Preis, Termin und weitere Details - 4Players.de

StarCraft: Remastered wird am 14. August 2017 für PC und Mac für 14,99 Euro erscheinen. Das Remake des Echtzeit-Strategieklassikers ist vollständig mit der bisherigen Version von StarCraft kompatibel, sodass alle Spieler, die das Upgrade kaufen, gemeinsam mit Spielern spielen können, die StarCraft und StarCraft: Brood War bereits besitzen.Das grundlegende Spielprinzip und die Balance von StarCraft und StarCraft: Brood War bleiben im Remastered völlig unberührt, abgesehen davon, dass man deutlich weiter rauszoomen kann, um einen besseren Überblick über das Schlachtfeld zu bekommen. Einheiten, Porträts, Gebäude und Terrains (Karten) wurden überarbeitet und die Soundkulisse (Soundeffekte, Dialoge und Soundtrack) verbessert. Höhere Bildschirmauflösungen (bis 4K) und Breitbild-Formate werden unterstützt. In der Story-Kampagne wird jedoch die Präsentation der Geschichte verändert. Die Einsatz-Beschreibungen und Dialoge zwischen den Missionen werden durch neue Sequenzen im Comic-Stil ersetzt. Die Auflösung der Zwischensequenzen (Render-Cutscenes) wird auf 1080p angehoben. Im Multiplayer-Bereich werden ein Matchmaking-System (Spielerzuweisung) und Ranglisten eingeführt. Spielerprofile mit individuellen Statistiken sind ebenfalls vorgesehen. Auch die sozialen Features der Blizzard App (ehemals Battle.net) werden unterstützt. Des Weiteren wird man zwischen der Remastered- und der Originalversion mit einem Tastendruck wechseln können."Vor beinahe 20 Jahren hat StarCraft Millionen von Spielern in ein episches Scifi-Universum entführt und gleichzeitig die Grundlage für Esports gelegt, wie wir ihn heute kennen", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Leidenschaftliche Spieler auf der ganzen Welt spielen heute noch Brood War, sowohl mit Freunden als auch in Wettbewerben. Deshalb modernisieren wir die Technologie von StarCraft, sodass sie das Spiel noch viele weitere Jahre genießen können."Alle Spieler, die vor dem 14. August im Blizzard-Shop vorbestellen, erhalten drei Skins für Gebäude in StarCraft: Remastered: den Schwarmstock von Char, die Kommandozentrale von Korhal und den Nexus von Aiur. Außerdem erhalten alle beim Kauf von StarCraft: Remastered digitale Boni für StarCraft 2, wie den Co-op-Kommandanten Alexei Stukov und drei einzigartige Porträts zur Feier von StarCraft: Remastered.StarCraft: Remastered wird für PC und Mac erhältlich sein. Es wird vollständig lokalisiert in den Sprachen Englisch, brasilianisches Portugiesisch, europäisches und lateinamerikanisches Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Remastered