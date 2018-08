Square Enix: Final Fantasy 15: A New Empire erzielte mehr Umsatz als alle MMOs (FF14, FF11 etc.) zusammen - 4Players.de

Final Fantasy 15: A New Empire, das Strategiespiel für Android und iOS, hat seit seiner Veröffentlichung vor 13 Monaten knapp 380 Millionen Dollar umgesetzt, dies berichtet MMOS.com basierend auf Daten von Sensor Tower (Marktforschung) und dem Geschäftsbericht von Square Enix. Damit hat der Mobile-Ableger mehr Geld umgesetzt, als alle MMOs von Square Enix zusammengenommen (in zwölf Monaten). Laut den Daten haben Final Fantasy 14 Online, Final Fantasy 11 und Dragon Quest 10 knapp 280 Millionen Dollar in einem Jahr umgesetzt. Sensor Tower schätzt, dass mehr als 45 Millionen Personen weltweit Final Fantasy 15: A New Empire installiert haben. Die meisten First-Time-Downloads stammten aus den Vereinigten Staaten (32 Prozent aller First-Time-Downloads). Der durchschnittliche Umsatz pro Installation beläuft sich in den USA auf ca. zehn Dollar und in Japan auf ca. 60 Dollar. Diese große Diskrepanz ist laut den Marktforschern aber nicht verwunderlich, da japanische Mobile-Spieler dafür bekannt sein sollen, "die weltweit höchsten Ausgaben für ihr Hobby" zu tätigen.Final Fantasy 15: A New Empire wird nicht direkt von Square Enix betrieben, sondern von Machine Zone (Game of War und Mobile Strike) und A New Empire soll sich stark an Game of War und Mobile Strike anlehnen.