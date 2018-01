Paradox Interactive: Ticketvorverkauf zur PDXCON 2018 startet am 8. Februar

Paradox Interactive wird den Ticketvorverkauf zur diesjährigen PDXCON 2018 in Stockholm am 8. Februar 2018 starten ( zur Webseite ). "Nach dem großartigen Erfolg der Veranstaltung im vergangenen Jahr öffnet Paradox erneut Fans und Freunden vom 18. bis 20. Mai in Stockholm die Tore", schreibt der Publisher. Teilnehmer können die Entwickler treffen, sich mit den Content-Erstellern aus der Community austauschen, einen Blick auf zukünftige Titel werfen und ausgiebig das Line-Up anspielen. Die Tickets zur Veranstaltung gibt es in verschiedenen Ausfertigungen mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Käufer, die innerhalb des ersten Monats zuschlagen, erhalten einen 'Early Bird' Rabatt auf ihr Ticket.Paradox: "Das Basis 'Baron'-Paket [95 Euro] umfasst einen All-Access-Pass für Samstag und Sonntag (19. und 20. Mai) sowie den Zugang zu speziellen Multiplayer-Events und Beta-Zugängen während der Veranstaltung. Besucher, die sich für das 'King'-Paket [195 Euro] entscheiden erhalten darüber hinaus Zugang zu einer Veranstaltung am Freitag, den 18. Mai, direkt in den Büros von Paradox Interactive sowie einzigartige Ingame-Items für Crusader Kings 2. Käufer des 'Emperor'-Pakets [495 Euro] erweitern ihr Erlebnis um persönliche Workshops mit den Entwicklern, freie Kost während der Veranstaltung und einem Rabatt auf zukünftige Paradox Titel. Ein besonderes Highlight dieser Ticket-Kategorie ist die Möglichkeit einen persönlich gestalteten Charakter in einem Paradox-Spiel zu erhalten."