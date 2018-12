GOG.com: SOMA wird im Zuge der "Winterangebote 2018" kostenlos verteilt - 4Players.de

Im Zuge der "Winterangebote 2018" wird bei GOG.com das Horrorspiel SOMA zum Test ) derzeit kostenlos angeboten. Bis zum 30. Dezember 2018 um 12:00 Uhr kann das Spiel durch ein Klick auf das Banner auf der GOG.com-Startseite abgeholt werden.Die "Winterangebote-Aktion" bei GOG.com läuft derweil noch bis zum 3. Januar 2019 um 23:59 Uhr. Diejenigen, die während der Aktion irgendein Spiel auf GOG kaufen, erhalten Fantasy General gratis. Kauft man Titel im Wert von über 13 Euro, bekommt man Everspace spendiert. Bei den Angeboten werden über 2.000 Spiele mit Rabatt offeriert. Neu hinzugekommen sind Titel von Bethesda Softworks, SNK und tinybuild - wie zum Beispiel No Man's Sky (-50%), Fallout: New Vegas Ultimate Edition (-50%), Graveyard Keeper (-30%), The Elder Scrolls 4: Oblivion Game of the Year Edition (-50%) und The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition (-75%).Der Shop-Betreiber schreibt in der Pressemitteilung: "Spiele aus den Tagesangeboten sind zurück (ab 28.12., 15:00 Uhr): Der Rabatt ist etwas geringer, als bei den speziellen Tagesangeboten, aber es lässt sich immer noch einiges sparen. Einige Highlights: Thimbleweed Park (-40%), Hyper Light Drifter (-60%), Phantom Doctrine Deluxe Edition (-40%), Death's Gambit (-40%), The Curse of Monkey Island (-25%), Wizard of Legend (-25%), Tacoma (-75%), STAR WARS: Knights of the Old Republic (-65%) und mehr.""DRM-freie Versionen ausgewählter Steam-Spiele - GOG Connect ist zurück! (...) Ab sofort sind beispielsweise auch Divine Divinity, Descent, Europa Universalis Rome Gold, Two Worlds Epic Edition (und noch mehr) dabei", so CD Projekt weiter.