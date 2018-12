Dark Souls: Modifikation "Prepare to Die Again" für den Remaster auf PC verfügbar - 4Players.de

Die Dark-Souls-Modifikation "Prepare to Die Again" ist nun auch mit Dark Souls: Remastered auf PC kompatibel . Die Modifikation veränderte ursprünglich nur die Positionen der Gegner und danach der Leuchtfeuer. Mit späteren Versionen wurden dann aus dem Spiel entfernte Gegenstände (Zauber, Ringe, Rüstungssets) wieder eingefügt, neue Gegnertypen implementiert, die Startklassen modifiziert und viele der Bosskämpfe repariert bzw. mit neuen Kampfphasen angepasst. Die neuen Gegner sollen nur an Orten platziert worden sein, die zur Story "passen".Die Modifikation kann bei Nexusmods.com runtergeladen werden. Installationsanleitung und Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit Switch