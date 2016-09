Minecraft: Lamas halten Einzug in die Klötzchenwelt - 4Players.de

"Added cursed enchantments

Added the Observer block

Added escape portals in The End

Added the Shulker Shell and Shulker Box

Added exploration maps

Added the Woodland Mansion

Added Illagers, and the Vex

Added Llamas

New command: /locate

Removed Herobrine

Bugs fixed in 16w39a:

[Bug MC-58677] – GUI has inconsistent capitalization

[Bug MC-92139] – Too many tipped arrows in the “Combat” section of the creative inventory

[Bug MC-106077] – Missing sound files (largeblast1.ogg / largeblast_far1.ogg) because of CamelCase in 1.11.json

[Bug MC-107154] – Junk potion from fishing is uncraftable potion

[Bug MC-107165] – Brewing icon displays the incorrect color in Creative inventory tab

[Bug MC-107166] – Experience bottles produce pink particles.

[Bug MC-107170] – writeString method of PacketBuffer is not creating correct exception text

[Bug MC-107284] – disabling shields with axes doesn’t work

[Bug MC-107320] – Sort order of command autocomplete confusing"

Freunde von Lamas in Spielen sind nicht länger gezwungen, Highscores in Jeff Minters Arcade-Klassiker Llamatron aufzustellen. Mittlerweile hoppeln die spuckwütigen Tiere auch durch die eckige Aufbau-Sim Minecraft . Das mit dem "spuckwütig" dient übrigens nicht nur zum Füllen dieser News mit albernen Füllwörtern: Wie ihre realen Vorbilder feuern auch die kastigen Minecraft-Lamas mit ihrer Spucke, in diesem Fall in Richtung "feindlicher Mobs", wie Rockpapershotgun.com spezifiziert. Demnach leben die Tiere in Bergregionen und können mit Gegenständen oder einem Strickdeckchen-Sattel ausgestattet werden. Sie dackeln dem Spieler auf seinen Reisen hinterher und formen eine Karavane, wenn sich mehr als ein Exemplar in Schlepptau befindet.Währenddessen starten sie auch ihre Spuck-Attacken auf Angreifer, so dass man mit ihrer Hilfe offenbar gut Gegenstände über große Distanzen transportieren kann. Die zottelig-klotzigen Tiere sind nur ein Teil des letzten Updates 1.11. Des weiteren gibt es fliegende "Illiger"-Gegner, aus denen zusätzlich kleinere Exemplare spawnen, einen Kartenverkäufer für Ozean-Monumente sowie geschlossene "Shulker Boxes", welche Gegenstände auch beim Herunterfallen sicher im Inneren behalten können. Unten findet ihr die Auflistung der Neuerungen und Bugfixes.Letztes aktuelles Video: Chinese Mythology Mash-Up Pack