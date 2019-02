The Elder Scrolls 5: Skyrim: Aufwändig erweiterte Modifikation Enderal: Forgotten Stories veröffentlicht - 4Players.de

Enderal - Forgotten Stories is now available on Steam: https://t.co/q3Yiti5Ib1



SureAI hat die Komplettumwandlung (Total Conversion) Enderal: Forgotten Stories für The Elder Scrolls 5: Skyrim veröffentlicht. Die sehr aufwändige Modifikation ist kostenlos bei Steam verfügbar und benötigt nur eine (legale) Version von Skyrim. Die Skyrim-DLCs sind nicht notwendig. Die Mod ist ein unkommerzielles Projekt von SureAI , dem Entwicklerteam hinter der Oblivion-Mod Nehrim: Am Rande des Schicksals und der Morrowind-Mod Arktwend - Das vergessene Reich.Enderal: Forgotten Stories ist wiederum eine erweiterte Version von Enderal (2016). Forgotten Stories bietet einige Inhalte, die es nicht mehr in das Hauptspiel geschafft hatten. Mit dabei sind zwei "Handwerksklassen", die Alchemie und Verzauberung nutzen. So kann man sich als Lycantrop mit Tränken in einen Werwolf verwandeln oder man stellt als Phasmalist mit Verzauberungen bestimmte "Erscheinungen" her. Neu sind ebenfalls ein Dutzend Nebenquests mit zwei nicht-linearen Gildenquests. "Arbeitet Euch in den Rängen der Goldenen Sichel, Enderals einflussreicher Händlergilde, hoch, und infiltriert die Rhalâta, die rätselhafte Sekte, die in der Unterstadt herrscht", schreiben die Entwickler. Außerdem sollen Handwerk, Zauber, Performance, Stabilität und vieles mehr verbessert worden sein."Enderal: Forgotten Stories ist eine Komplettumwandlung für Skyrim. Ein komplett neues Spiel, mit eigener Landschaft, Tradition und Story. Ein immersives Open-World-Abenteuer mit neuem Skillsystem, rundum erneuerten Mechaniken und einer düsteren, psychologischen Story. Deutsch- und englischsprachige Versionen, beide vollständig vertont von professionellen Sprechern."Letztes aktuelles Video: Enderal - Forgotten Stories Cinematic Story Trailer