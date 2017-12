Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Für den Euro Truck Simulator 2 ist die Italia-Erweiterung veröffentlicht worden - in digitaler Form und im Einzelhandel (für 17,99 Euro). Von Rom über Neapel bis hinunter nach Palermo - rund 11.500 km an neuen Straßen und Autobahnen sowie 19 Städte wollen im Add-on erkundet werden."Warten dabei im Norden viele Tunnel, kurvige Bergstraßen und zahlreiche Brücken mit atemberaubenden Ausblicken auf den erfahrenen Trucker, so weichen die rauen Gegenden in Richtung Süden schon bald den berühmten Weinanbau-Regionen mit ihrem fruchtbaren Acker- und Farmland und breiteren Straßen, bevor noch weiter in Richtung Rom und Sizilien schließlich die bekannten Mittelmeerstrände ins Blickfeld rücken. Neben den typischen Ringstraßen, mit denen die großen Städte geschickt umfahren werden können, finden sich im Italia-AddOn natürlich auch die obligatorischen Mautstellen entlang der großen Autobahnen - selbstverständlich alles mit realistischer italienischer Straßenbeschilderung. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist aufgrund der geographischen Gegebenheiten Italiens zudem die Dichte von Dörfern und Städten vergleichsweise hoch", schreibt Publisher astragon.Letztes aktuelles Video: Italia-Erweiterung