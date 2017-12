Prison Architect: 13. Update (PC) mit spielbarem Aufseher/Wächter

Für Prison Architect ist vor einigen Tagen das 13. Update auf PC, Mac und Linux veröffentlicht worden. Es fügt den optionalen "Warden Modus" ein, in dem man als Aufseher/Wächter selbst in dem Gefängnis unterwegs ist und das Gefängnis quasi vor Ort plant und baut. Der eigene Warden-Charakter wird mit WASD gesteuert (Shift = Sprinten; Tab = Action-Modus). Der Aufseher kann von Insassen attackiert werden. Zum Schutz kann man Bodyguards engagieren oder sich bewaffnen. Außerdem kann man den Schwierigkeitsgrad durch "Nebel des Krieges" (Fog of War; Sicht ist auf CCTV-Kameras beschränkt) oder den Permadeath-Modus aktivieren. Weitere Veränderungen (Boden-Beschilderung, Balance, Bugfixes etc.) findet ihr im Change-Log Letztes aktuelles Video: Update 13 Warden Modus