Der Patch 1.11 für Fortnite: Rette die Welt und Fortnite: Battle Royale steht zum Download bereit ( Change-Log ). Bei Fortnite: Battle Royale wird die zweite Saison mit dem Battle Pass eingeläutet - vergleichbar mit den Pässen bei Dota 2 oder den StarCraft 2 War Chests. Der Saison-Shop wird in Saison 2 übrigens durch den Battle Pass ersetzt. Gekauft werden kann der Battle Pass mit V-Bucks. "Kurzgesagt könnt ihr euch den Battle Pass kaufen, um sofort kosmetische Gegenstände zu erhalten. Wenn ihr dann auch noch das Level eures Battle Pass durch Spielen erhöht, könnt ihr bis Saisonende bis zu 70 Gegenstände verdienen. (Es sollte ungefähr 50 bis 150 Stunden dauern, alles freizuspielen)", schreibt Epic Games. Die zweite Saison läuft bis zum 20. Februar.Der Modus Rette die Welt (PvE) bekommt Minibosse und ein Feiertage-Event spendiert. Darüber hinaus wurde die Spielvariante "Überlebe den Sturm" verbessert. Eingebaut werden Feiertagshelden, Winterliche Waffen, Elektronenröhren-Waffenset und Aufwertungsmöglichkeiten für den "Häufigkeitsgrad" der Helden ("Kraftquellen" werden benötigt). Und "mit dem globalen Inventar könnt ihr all eure gelagerten Gegenstände verwalten. Ihr erhaltet die Möglichkeit, auch vom Menü aus auf euer Inventar zuzugreifen, ohne dafür eine Mission starten zu müssen. (...) Pssst ... globales Herstellen wird es auch bald für Rette die Welt geben!"Letztes aktuelles Video: Survive the Holidays Save the World