Fortnite: Apex Legends lässt grüßen: Ping-System und "Second Chance Van" als Respawn-Gerücht - 4Players.de

Mit dem Update 8.00 ist bei Fortnite: Battle Royale ein Ping-System zur Verbesserung der Teamkommunikation (ohne Headset) eingeführt worden. Solch ein Kommunikationssystem kam ebenfalls bei Apex Legends zum Einsatz und wurde von vielen Spielern gelobt. Also ließen sich die Fortnite-Macher von diesem System inspirieren und bauten es zusammen mit Verbesserungen bei den Weltmarkierungen in ihr eigenes Spiel ein ( zum Change-Log ).Darüber hinaus wurden in den Spieldaten erste Hinweise auf ein Respawn-System gefunden, genauer gesagt wurde ein "Second Chance Van" entdeckt. Es wird angenommen, dass das Wiederbelebungssystem, sofern es in Fortnite implementiert wird, ähnlich wie in Apex Legends funktionieren könnte. Spieler, die sterben, hinterlassen eine "Karte", die dann zu einem dieser "Second Chance Vans" gebracht werden müssen, um den Respawn des Teammitglieds einzuleiten. Es bleibt abzuwarten, ob der Respawn in Team-Matches ein dauerhaftes oder nur ein temporäres Feature wird - oder ob es überhaupt eingesetzt wird.Schon vor einigen Wochen deuteten die Entwickler an, sich das Ping-System und den Respawn näher "anschauen" zu wollen.Letztes aktuelles Video: Saison 8 - Trailer