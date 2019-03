Assassin's Creed 3: Remastered: Ubisoft benennt Verbesserungen gegenüber dem Original - 4Players.de

Ubisoft hat sich nun auch ausführlicher zu den "Gameplay-Verbesserungen" bei Assassin's Creed 3 Remastered geäußert, die auf dem Community-Feedback des Originalspiels basieren sollen. Zusätzlich zu den technischen Verbesserungen (siehe übernächster Absatz) wird der Remaster ein überarbeitetes Benutzerinterface bieten, "um es dem heutigen Standard anzugleichen". Auch Optionen für Farbenblinde sind geplant, die dabei helfen sollen, zum Beispiel Gegner auf der Minimap zu erkennen. Außerdem sind sämtliche Hauptmissionen angepasst worden, um der Geschichte besser folgen zu können."Die Wirtschaft im Spiel wurde überarbeitet, um leicht erkennbar zu sein und zusätzliche Vorteile, wie weitere Waffen zur Herstellung, zu bieten. Neue Schleichmöglichkeiten sind ebenfalls in der Überarbeitung enthalten, zum Beispiel die Fähigkeit, sich im Gebüsch zu verstecken, Gegner mit einem Pfeifen zu rufen und Doppelattentate durchzuführen, wodurch eine bessere Balance zwischen offensivem und heimlichem Vorgehen geschaffen wurde. Und natürlich dürfen wir nicht die neuen Vermächtnis-Monturen vergessen, (...) Alexios, Bayek und Aguilar", schreibt der Publisher Bei den Grafik-Verbesserungen wurden folgende Elemente aufgezählt: Texturen in höherer Auflösung, neue Charaktermodelle, ein neues Beleuchtungs-Renderingsystem unter Verwendung realer Licht- und Materialeigenschaften (physikalisch basiertes Rendering), dichtere Menschenmengen und verbesserte Umgebungen, visuelle Effekte sowie 4K- und HDR-Unterstützung.Die Switch-Version von Assassin's Creed 3 Remastered wird einige exklusive Funktionen beinhalten, wie z. B. Spielmenüs, die über die Touchscreen-Oberfläche zugänglich sind, Bewegungssteuerung (beim Zielen mit Fernwaffen), HD-Rumble und ein spezielles Interface-Design für verschiedene Anzeigemodi (Handheld und Docked).Assassin's Creed 3 Remastered wird am 29. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und am 21. Mai 2019 für Nintendo Switch erscheinen.Die Neuauflage enthält alle DLCs (Benedict-Arnold-Missionen (vier Erinnerungen), "Das verborgene Geheimnis" (drei Missionen), die Tyrannei von König Washington (alle Episoden: Die Schande, Der Verrat, Die Vergeltung)) sowie Assassin's Creed Liberation Remastered. Der Remaster wird ebenfalls als eigenständiger Titel für die Spieler angeboten, die den Assassin's Creed Odyssey Season Pass nicht besitzen.Letztes aktuelles Video: Remastered Vergleichs-Trailer