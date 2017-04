Nintendo: Switch-Präsentationen in sechs Städten in Deutschland - 4Players.de

Nintendo wird Switch mit Mario Kart 8 Deluxe und 1-2-Switch! an mehreren Standorten in Deutschland präsentieren. Den ersten Stopp macht der "rote VW-Bulli des Switch-Teams" beim Heimatfestival in Duisburg (30. April). Nach einem zweiten Halt in der Ruhrmetropole am Ende der ersten Maiwoche geht es weiter zu Festivals und anderen Events in Hattersheim, Darmstadt, Frankfurt, Wolfenbüttel und nach Kiel zur Kieler Woche. "Wer die (...) Konsole, die auch ganz ohne Fernseher funktioniert, einmal selbst ausprobieren und an einer Verlosung teilnehmen möchte, sollte in nächster Zeit nach dem roten Bulli Ausschau halten", schreibt Nintendo. Die Tourdaten (weitere Termine sollen folgen):: HeimatfestivalSo, 30.04. (16 bis 04 h)Villa Rheinperle, Villenstr. 2, 47229 Duisburg: Streetfood FestivalSa, 07.05. (12 - 22 h)So, 08.05. (12 – 20 h)Landschaftspark Nord, Emscherstraße 71, 47137 Duisburg: OldtimertreffenSa, 20.05. (09 – 18 h)So, 21.05. (09 – 18 h)Am Markt 11, 65795 Hattersheim am Main: SchlossgrabenfestDo, 25.05. (12 – 01 h)Fr, 26.05. (17 – 01 h)Sa, 27.05. (15 – 01 h)So, 28.05. (11 – 00 h)Karolinenplatz, 64289 Darmstadt: WCD Pool SessionsSa, 03.06. (10 - 22 h)So, 04.06. (10 - 22 h)Mörfelder Landstr 362, 60528 Frankfurt am Main: Summertime FestivalSa, 10.06. (12 - 24 h)Seeliger Park, Schulwall 1, 38300 Wolfenbüttel: Kieler WocheSa, 17.06.So, 18.06.Mo, 19.06.Standort 18 an der Kiellinie