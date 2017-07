Nintendo: Geschäftsbericht: Fast zwei Mio. Switch-Verkäufe von April bis Juni; Software-Verkäufe benannt - 4Players.de

Nintendo hat im jüngsten Geschäftsbericht (April bis Juni 2017) allerlei Hardware- und Software-Verkaufszahlen genannt. Im besagten Zeitraum wurde Switch 1,97 Millionen Mal verkauft (520.000 in Japan, 750.000 in Amerika; 690.000 in den restlichen Regionen). Damit sind insgesamt 4,7 Millionen Geräte in Umlauf (1,12 Mio. in Japan; 1,95 Mio. in Amerika; 1,63 Mio. in den restlichen Regionen). Bis Ende März 2018 möchte Nintendo die Zehn-Millionen-Marke erreichen.In dem Quartal wurden 8,14 Millionen Software-Titel auf Switch verkauft. Insgesamt gingen 13,6 Mio. Spiele seit der Switch-Markteinführung über die Ladentheken. Bis Ende März 2018 sollen 35 Mio. Spiele verkauft werden. Das bisher erfolgreichste Spiel ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild (3,92 Mio.) vor Mario Kart 8 Deluxe (3,54 Mio.), 1-2-Switch! (1,22 Mio.) und Arms (1,18 Mio.). In dem Geschäftsbericht heißt es, dass sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch nach dem Verkaufsstart am 3. März weiterhin sehr gut verkaufen würde.Außerdem wurden 950.000 Systeme aus der 3DS-Familie verkauft (Vorjahr: 940.000). Damit wurden weltweit insgesamt über 67 Millionen 2DS- und 3DS-Geräte abgesetzt. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wird als "beliebter Titel" hervorgehoben. Insgesamt wurden 5,85 Millionen 3DS-Spiele verkauft - ein Rückgang um 31 Prozent im Vorjahresvergleich.Ansonsten wurden 1,6 Mio. amiibo-Figuren und 1,3 Mio. amiibo-Karten verkauft. Das Digitalgeschäft (Digitalverkäufe) legte um 41 Prozent auf 11,0 Milliarden Yen zu. Die Einnahmen der Mobile-Titel ( Super Mario Run und Fire Emblem Heroes ) betrug 9 Mrd. Yen - eine Steigerung um 450% im Vergleich zum Vorjahr ( Miitomo ). Der Nettogewinn beträgt 21,260 Mrd. Yen. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 24,534 Mrd. Yen unter dem Strich. Der Umsatz legte um 148,6 Prozent zu - von 61,969 Mrd. Yen auf 154,069 Mrd. Yen.