Nintendo Manager aus Frankreich erklärt, warum sie (noch) nicht an Virtual Reality und 4K interessiert sind

Philippe Lavoué, der langjährige General Manager von Nintendo of France, sprach mit Les Numériques via wccftech nicht nur über den Erfolg von Nintendo Switch in Frankreich ( wir berichteten ), sondern führte auch aus, warum sie (noch) nicht auf Virtual Reality und/oder 4K-Grafik setzen würden. Außerdem stellte er klar, dass es für Nintendo der Untergang sein würde, wenn sie einfach das machen würden, was die Konkurrenz - also Microsoft und Sony - auch macht.Philippe Lavoué: "Wir sind sehr pragmatisch. Wenn man sich die VR-Heatsets so anschaut, dann habe ich meine Zweifel daran, dass sie in der Lage sind, die Öffentlichkeit zu verzaubern. Und die Verbraucher sind im Unterhaltungsbereich nicht besonders geduldig, wenn man ihnen keine Komplettlösung anbieten kann. Was 4K angeht, warum sollten wir in eine Technologie investieren, die nicht weit verbreitet ist? Wo sind die 4K-Bildschirme heute? Sollten wir investieren, bevor die Verbraucher die Technologie angenommen haben? Wir können nicht überall investieren. Und was wird neu im Vergleich zu den Wettbewerbern sein? Wenn wir das Gleiche wie andere [Mitbewerber] machen, dann sind wir zum Tode verurteilt, weil wir kleiner sind als sie. Mit der Switch haben wir den Vorteil, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten anzubieten, die an das Tempo und das Leben der Benutzer angepasst sind. Der Vorteil ist, dass [Switch] in das tägliche Leben passt. Die Nutzung von Videospielen wird somit weniger außergewöhnlich."Für Nintendo ist es also wichtig, sich von Mitbewerbern abzugrenzen und nicht sofort auf technische Trends aufzuspringen bzw. überall Investitionen zu tätigen. Schon in der Vergangenheit verfolgte Nintendo mit der Wii und der Wii U eine andere Strategie als Microsoft oder Sony.