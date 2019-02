Nintendo: Gerüchte über neue Direct-Ausgabe und kommende Spiele - 4Players.de

Die letzte Nintendo-Direct-Ausgabe wurde im September 2018 ausgestrahlt und seither wird in einschlägigen Kreisen darüber spekuliert, wann die nächste Ausgabe folgen wird. Die Gerüchteküche ist nun von dem vermeintlichen Insider "King Zell" angefeuert worden. In einem entsprechenden Forum-Thread schrieb er, dass die Zahl "13" sehr interessant sei - als Anspielung auf den 13. Februar 2019 oder als Countdown für die Direct-Ankündigung oder den Ausstrahlungstermin.Wesentlich interessanter waren aber die Spiele, die Nintendo seinen Angaben nach im Laufe des Jahres ankündigen und ggf. veröffentlichen wird. Die Rede ist von Pikmin 3 (für Switch), Super Mario Maker 2, ein BoxBoy-Spiel, ein 2D-Zelda (Spekulation: Neuauflage von The Legend of Zelda: Link's Awakening für 3DS), das Pokémon-Rollenspiel für Switch und Metroid Prime Trilogy . Darüber hinaus sollen mehr Spiele von Drittanbietern (Third Party) und "eine bessere Unterstützung von japanischen Titeln" folgen.Die Informationen stammen von "King Zell". Der User hatte The World Ends with You: Final Remix vor der offiziellen Ankündigung angedeutet und korrekte Informationen über Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! Animal Crossing und die Indie Highlights 2019 vorab verbreitet