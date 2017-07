Distance: Video zu den Neuerungen im Radical-Update - 4Players.de

Refract hat mit dem so genannten Radical-Update vor einigen Tagen verschiedene Neuerungen in Distance eingeführt; das nachfolgende Video führt die wichtigsten davon auf. So wurde der Arcade-Racer u.a. um Steam-Erfolge, neue Herausforderungen sowie ein Stunt-Level erweitert, während der Stunt-Modus selbst überarbeitet wurde. Eine Liste aller Änderungen führen die Entwickler auf Steam auf.Auch die Arbeit an dem Adventure-Modus gehe voran; tatsächlich sei das Team inzwischen dabei die letzten fünf Prozent des Spiels fertigzustellen. Auf Steam ist Distance bereits seit Ende 2014 als Early-Access-Titel erhältlich. Auf PlayStation 4 soll es gleichzeitig mit der finalen PC-Version erscheinen - dafür angepeilt ist nach wie vor Ende 2017.Auch PlayStation VR soll dabei unterstützt werden. Ob das zur Veröffentlichung schon der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht offiziell sicher. Am PC werden alle großen VR-Headsets unterstützt.Letztes aktuelles Video: Radical-Update